Intel akıllı gözlük pazarına veda etti

The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre Intel, akıllı gözlük pazarından çekiliyor. Intel geçtiğimiz 5 yıl boyunca bir dayanak kazanmak için giyilebilir teknoloji gelişimi ve üretimine büyük yatırımlar yaptı. Ancak ne beklediği geliri ne de sektörde saygın bir konumu elde edemedi. Hatta firma, 2016’da oluşan hatalar nedeniyle ürettiği tüm ürünleri geri toplayarak çok büyük zarara uğradı.

Intel’in giyilebilir teknoloji pazarında pek ismi duyulmayan bir firma olduğu düşünülürse yokluğunun hissedilmeyeceği söylenebilir. Hatta bilgisayar işlemcisi alanında neredeyse rakipsiz bir firma için, giyilebilir teknolojinin en kötülerinden olmak prestij anlamında da zarar veriyordu.

Intel giyilebilir cihaz üretmeyecek olsa da, mobil ve giyilebilir teknoloji cihazlarına yonga seti üretmek konusundaki çalışmalarına devam edecek.