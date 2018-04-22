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Intel akıllı gözlük pazarına veda etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Şubat ayında akıllı gözlük Vaunt'un tanıtımını yapan Intel, ani bir kararla bu pazardan çekilme kararı aldı. Peki, Intel akıllı gözlük pazarından neden çekildi?

Intel akıllı gözlük pazarına veda etti

The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre Intel, akıllı gözlük pazarından çekiliyor. Intel geçtiğimiz 5 yıl boyunca bir dayanak kazanmak için giyilebilir teknoloji gelişimi ve üretimine büyük yatırımlar yaptı. Ancak ne beklediği geliri ne de sektörde saygın bir konumu elde edemedi. Hatta firma, 2016’da oluşan hatalar nedeniyle ürettiği tüm ürünleri geri toplayarak çok büyük zarara uğradı.

Intel’in giyilebilir teknoloji pazarında pek ismi duyulmayan bir firma olduğu düşünülürse yokluğunun hissedilmeyeceği söylenebilir. Hatta bilgisayar işlemcisi alanında neredeyse rakipsiz bir firma için, giyilebilir teknolojinin en kötülerinden olmak prestij anlamında da zarar veriyordu.

Intel giyilebilir cihaz üretmeyecek olsa da, mobil ve giyilebilir teknoloji cihazlarına yonga seti üretmek konusundaki çalışmalarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Intel akıllı gözlük vaunt

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