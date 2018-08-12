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Intel'den cetvel boyutunda SSD!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Intel en yüksek yoğunluğa sahip SSD modelini duyurdu. SSD, cetvele benzeyen tasarımı ile dikkat çekiyor.

Intel'den cetvel boyutunda SSD!

Her ne kadar işlemci üreticisi olarak bilinse de Intel farklı alanlarda da üretim yapan bir şirket. Firma aynı zamanda SSD yani depolama çözümleri de üretiyor. Firmanın yeni duyurduğu ilginç tasarımla SSD modeli ise bugüne kadar üretilen en yüksek yoğunluğa sahip çözüm olma özelliğini taşıyor.
Intel en yoğun SSD'sini duyurdu

İnce uzun bir cetvele benzeyen ilginç tasarımlı SSD, 12 inç boyutunda. 32 TB kapasiteye sahip olan Intel SSD DC P4500, 30.5 x 3.8 x 0.8 cm boyutlarında ve 64 katmanlı 3D NAND yongalardan oluşuyor. Verilen biglilere göre bu SSD modellerinin 32 adeti bir sunucu üzerinde kullanıldığında Petabyte seviyesinde depolama kapasitesi de sunulmuş oluyor.

Geleneksel disklerin sadece yüzde 10'u kadar güç tüketen SSD, yine standart disklerin sadece yüzde 5'i kadar bir alan kaplıyor. Bir sabit diskin soğutulması için gereken hava akımının sadece yarısına ihtiyaç duyan Intel SSD DC P4500, son kullanıcıya yönelik bir ürün değil. Ağırlıklı olarak sunucular ve kurumsal firmaların ihtiyaçları için geliştirilen depolama çözümünün fiyatı ise açıklanmadı.

Kaynak: Teknolojioku

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Intel SSD

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