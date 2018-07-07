Intel’in 5G modemlerini kullanmayacak

Apple, yeni modellerinde Intel’in 5G modemlerini kullanmama kararı aldı. Kararın şirketin 2020’de tanıtacağı yeni nesil iPhone’ları da etkilediği düşünülüyor. Öte yandan şirketin 2020 yılında piyasaya süreceği yeni Mac ürünlerindeki Intel chipsetleri çıkarması da söz konusu.
Intel, hali hazırda Wi-Fi, Bluetooth ve 5G modem teknolojilerini birleştiren “Sunny Peak” adlı bir chipset üzerinde çalışıyordu. Intel bunun Apple için ana sürücü olacağını düşünüyordu. Ancak vazgeçilmez olacağı düşünülen “Sunny Peak” çalışmaları gelen haberler ile durduruldu ve şirket, ekibini diğer 5G projelerine yönlendirdi. Öte yandan Intel yöneticileri hala Tim Cook‘un 2022’de piyasaya süreceği cihazlar için bir takım bileşenler geliştirebileceğine inanıyor.
Olası bir ayrılık akıllara tek bir soru getiriyor. Apple modemlerini kimden alacak? Şirket, 2020’de piyasaya sunacağı ürünler için Qualcomm ve MediaTek gibi teknoloji devlerine güveniyor olabilir. Ancak şirket şu an Qualcomm ile telif hakları üzerinden devam eden bir yasal bir savaşın içinde. Şirket, MediaTek gibi yeni bir tedarikçiye güvenmeyi de düşünüyor olabilir. Ama her ne olursa olsun şirketin bu konuda çok az sayıda alternatifi var.
Yayınlanan raporlara göre iki teknoloji devinin ayrılığı “Sunny Peak” projesi ile sınırlı. Intel şu anda Qualcomm ile birlikte Apple’a modem tedarik etmeye devam ediyor.
Zaten şirket en kısa zamanda mobil cihazları için kendi işlemcilerini geliştirmeyi ve kendi modemlerini üretmeyi hedefliyor. Bu hedef gerçekleştiğinde teknoloji devi için büyük bir sorun çözülecek. Amerikan üretici iPhone’ları Mac’leri ve diğer tüm cihazlarını oluşturan bileşenleri kendi ürettiğinde piyasada çok daha rahat hareket edebilecek ve tedarik tercihlerini daha rahat yapabilecek.
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