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Intel pazarda ses getirmek istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Uzun dönemdir dahili ekran kartlarının yetersizliğiyle eleştiri alan teknoloji devi Intel, Vega grafik birimlerini işlemcilerine entegre ederek ilk adımı atmıştı. Firma sonraki adımını ise AMD’nin efsane ismi Raja Khoduri’yi transfer ederek harici ekran kartı projesine başlayarak atıyor.

Intel pazarda ses getirmek istiyor

Intel bu proje için Raja’ya oldukça büyük bir bütçe vermiş gözüküyor. Projenin adı ise Arctic Sound olarak anılıyor.
Raja’nın önderlik ettiği ekip Arctic Sound isimli ilk ekran kartının seneye hazır olmasını istiyor. Tabi ki bu prototip sürüm olacak. Asıl sürümün 2 yıllık bir süreç sonrasında piyasaya olacağı düşünülüyor.  CES 2019 fuarında ise Intel’in ilk bu prototipin tanıtılacağı söyleniyor.

Gelen bilgiler Arctic Sound grafik birimi ilk olarak oyunculara hitap etmeyecek ve kurumsal dünyada kendisine pazar payı aramaya başlayacak. Şu an var olan Vega grafik birimlerinin kullandığı EMIB bağlantı teknolojisi ile Intel işlemcilerde yer alacak olan Arctic Sound ilerleyen dönemlerde oyuncular için göreve hazır bekliyor olacak. Bunun yanında performans ve enerji verimliliği konusuda en dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Sonuç olarak Intel yaptığı bu hamle ile başarıyı sağlarsa gelecek dönem için Jupiter Sound adındaki ikinci nesle yükselterek başarısını kalıcı hale getirmeyi umuyor.

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