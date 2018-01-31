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Intelligent Scan özelliği ile fark yaratacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 31.01.2018 09:54 | Son Güncelleme

Apple’ın iPhone X’te yer verdiği FaceID sisteminden sonra, yüz tarama özelliğinin hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bakılırsa Apple’dan önce pek çok akıllı telefon üreticisi yüz tarama teknolojisini kullanıyordu.

Intelligent Scan özelliği ile fark yaratacak

Fakat hiç birinin kullandığı teknoloji FaceID kadar başarılı değildi. Apple, FaceID’de ön kameraya yardımcı olması için TrueDepth ismini verdiği bir sensor teknolojisini de devreye soktu. Bu sayede yüzün 3 boyutlu olarak taranamsı da mümkün oldu. Şimdi ise Samsung’un da yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+’da FaceID benzeri bir teknoloji kullanıp, kullanmayacağı merak ediliyor.

Aslına bakılırsa, Samsung son dönemde çıkardığı amiral gemisi modellerinde parmak izi okuyucusunun yanı sıra, yüz tanıma ile kilidin açılmasını sağlayan bir sisteme de sahipti. Fakat bu sistem FaceID kadar başarılı değildi.

25 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S9 ve S9+’ta FaceID benzeri bir sistem olmasa da Intelligent Scan ismi ile lanse edilen gelişmiş bir yüz tarama sisteminin olacağı ortaya çıktı. Bu yeni sistem yüz ile birlikte iris taraması da yapacak. Böylece güvenliği de arttırmış olacak. Samsung’un akıllı tarama olarak tabir ettiği bu yeni teknoloji hem yoğun ışıkta, hem de düşük ışıkta kusursuz bir şekilde çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

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