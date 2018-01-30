Internet ağınıza yabancıların sızmasına izin vermeyin

Intel, AMD ve ARM işlemcilerini etkilediği belirtilen ve 3 Ocak 2018 tarihi itibarıyla dünya gündeminde yerini alan Spectre ve Meltdown açıkları, yeni soruların sorulmasını da beraberinde getiriyor. ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Righard Zwienenberg’e göre özellikle ARM işlemcileri, neredeyse herkesin sahip olduğu birçok internet bağlantılı IoT cihazda kullanılıyor: “ARM’ye göre onlar halihazırda bir trilyon (rakamla 1.000.000.000.000) cihazı ‘koruyorlar’. Ancak örnek olarak, ARM CPU'ların tümü bir saldırıdan etkilenmese, bu oran yüzde 0.1 bile olsa, hala etkilenen milyarlarca (rakamla 1.000.000.000) cihaz olduğu anlamına geliyor.“

Righard Zwienenberg, sorgulamalarını şöyle sürdürüyor: ”Peki Wi-Fi kontrollü cep fenerimden ne tür bir hassas veri çalınabilir. Ya da buzdolabımdan? Ya da dijital fotoğraf çerçevemden? Veya akıllı televizyonumdan? Cevap basit: Wi-Fi şifrenizi, fotoğraflarınızı, Netflix kullanıcı bilgilerinizi düşünün. Günümüzde insanların IoT cihazlarında depoladığı pek çok bilgi var. Ne yazık ki bu cihazlara erişmenin de birçok yolu var.