İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız

İnternet dünyasının istatistik portalı olan Statista, dünya üzerindeki kaç kullanıcının hangi internet platformunu ne kadar kullandığını analiz etti.

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Video yüklemelerinden uygulama indirmelerine, durum paylaşımlarından, müzik dinlemelerine kadar çıkarılan sonuç, Statista tarafından bir bir listelendi ve sosyal medyanın 60 saniyesi için bir tablo oluştu.