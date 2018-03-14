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İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Tüm dünyada aktif olarak kullanılan internette 60 saniye içinde neler yaşanıyor dersiniz?

İşte Statista tarafından yapılan araştırmanın şaşırtan sonuçları...

İnternette 60 saniyede neler oluyor?

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İnternet dünyasının istatistik portalı olan Statista, dünya üzerindeki kaç kullanıcının hangi internet platformunu ne kadar kullandığını analiz etti.
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Video yüklemelerinden uygulama indirmelerine, durum paylaşımlarından, müzik dinlemelerine kadar çıkarılan sonuç, Statista tarafından bir bir listelendi ve sosyal medyanın 60 saniyesi için bir tablo oluştu.
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İŞTE SOSYAL MEDYANIN 60 SANİYESİNDE OLANLAR

İŞTE SOSYAL MEDYANIN 60 SANİYESİNDE OLANLAR
Spotify’de 1.5 milyon yeni şarkı yüklendi,
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Vimeo’da 16.550 bin video izlendi,
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Netflix’te 87 bin saat video izlendi,
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Tumblr’a 25 bin yeni fotoğraf yüklendi,
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Instagram’da 65 bin fotoğraf yüklendi
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156 milyon e-mail gönderildi,
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LinkedIN’de 120 yeni hesap açıldı,
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Snapchat’de 210 bin resim paylaşıldı,
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Twitter’da 350 bin tweet atıldı,
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Skype’da 2 milyon dakika kullanıcı iletişim sağladı,
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Facebook’ta 243 bin fotoğraf yüklendi,
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Youtube’da 400 saat video izlendi,
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800 bin dosya yüklendi,
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Ve 3.8 milyon Google araması gerçekleşti.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yav uydurmayın. Netflixte 87 bin saat film izlenirken Youtube da nasıl 400 saat video izleniyor.
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