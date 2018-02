iOS 11.2.6 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

iOS 11.2.6 güncellemesi iPhone ve iPad'ler için dün akşam saatlerinde yayınlandı. Geçtiğimiz hafta iOS kullanıcılarının peşini bırakmayan mesaj sorunlarına bir yenisi daha eklenmişti. Hindistan dili Telugu karakterlerinin cihazlara gönderimi ile birlikte iPhone çöküyor ve mesajlar uygulaması kullanılamaz hale geliyordu.

Görünüşte çok fazla kişiyi etkilemeyen bu hata, karakterlerin internet ortamında yayılmaya başlaması ile birlikte şaka maksatlı kullanılarak iOS kullanıcılarını sıkıntıya sokmaya başladı. iOS 11.3’ün betalarında bu hata yok.

Apple kullanıcıların iOS 11.3’ü beklemelerine gerek kalmadan bir ara güncelleme ile sorunu çözeceğini açıklamıştı. iOS 11.2.6 ile iPhone’ları çökerten mesaj hatasından kurtulabilirsiniz.

iPhone

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5s

iPad

• 12.9-inç iPad Pro (2. Nesil)

• 12.9-inç iPad Pro (1. Nesil)

• 10.5-inç iPad Pro

• 9.7-inç iPad Pro

• iPad Air 2

• iPad Air

• iPad 5. nesil

• iPad mini 4

• iPad Mini 3

• iPad Mini 2

iPod touch

• iPod touch 6. nesil