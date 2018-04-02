iOS 11.3 neler getirdi?

Apple’ın son dönemlerde pil kullanımı ve performansa yönelik bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Zaten bu çalışmaları teknoloji severlerle de paylaşmıştı. Şimdi ise seviyeyi biraz daha yukarı taşıyor ve iOS 11.3 ile birlikte Battery Health uygulamasına merhaba diyoruz. Henüz “beta” aşamasında olan, ama kullanabilen uygulama sayesinde pil tüketiminde daha verimli sonuçların elde edilmesi planlanıyor. İsterseniz cihazınızı maksimum performans modunda kullanabilecek, isterseniz de pil kullanımını minimuma indirerek performanstan feragat edebileceksiniz.
Bu arada, bu güncellemeyle birlikte 4 yeni animojinin de geldiğini belirtelim. Yani aslan, ayı, ejderha ve kuru kafa.
iOS 11.3’ü iPhone 5s ve üzeri modeller destekliyor. Table tarafında en azından iPad Air ya da iPad mini 2 olmalı. 6. jenerasyon iPod Touch’lara da destek verildiğini belirtelim.
watchOS 4.3
Böylelikle Nightstand modu daha da gelişmiş bir kullanım sunabiliyor. Siri tarafında geliştirmeler de söz konusu. Ayrıca iPhone ve HomePod için müzik kontrolü ses ayarlaması gibi işlevler de kolaylaştırılmış halde geliyor. Uygulama yükleme ve şarj etme animasyonları da güncellendi.
tvOS 11.3
4 ve 5. jenerasyon Apple TV’ler için yayınlanan güncelleme sayesinde oto frame rate değiştirme geliyor.
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