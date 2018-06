iOS 11.4.1 Beta 4 ile ne gibi yenilik geliyor?

Apple, iOS 11.4 güncellemesinin ardından kolları iOS 11.4.1 için sıvamıştı. Cupertinolu dev, bugün ise karşımıza iOS 11.4.1 Beta 4 güncellemesi ile çıktı. iOS 11.4 sürümünde yaşanan sorunları çözmek isteyen Apple, artık Eylül ayına kadar yenilik sunmayacak.

Bu güncelleme ile maalesef ki yeni bir özellik sisteme eklenmiyor. Bu sürüm ile sadece hatalar düzeltiliyor, şarj tüketimindeki sorun düzeltiliyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor. Eğer Apple geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 4’ü yükleyebilirsiniz.

Apple geliştirici hesabınız yoksa; bu sürümü yükleyebilmek için Temmuz ayına daha beklemeniz gerekecek. Çünkü Apple, iOS 11.4.1 güncellemesini Temmuz ortasında indirime sunacak.

Güncellemeyi alan modeller



-iPhone 5s

-iPhone SE

-iPhone 6

-iPhone 6 Plus

-iPhone 6s

-iPhone 6s Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone X

-9.7 inç iPad

-12.9 inç iPad Pro

-2. nesil 12.9 inç iPad Pro

-1. nesil 10.5 inç iPad Pro

-9.7 inç iPad Pro

-iPad Air 2

-iPad Air

-iPad 5. nesil

-iPad mini 4

-iPad mini 3

-iPad mini 2

-iPod Touch 6. nesil

