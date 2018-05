iOS 11.4 çıktı

Ev ses sisteminizi ve AirPlay 2 özellikli hoparlörleri evinizin her yerinden denetleyin Evinizdeki birden fazla AirPlay 2 özellikli hoparlörde aynı anda ve hepsi eşzamanlı olarak müzik çalın AirPlay 2 özellikli hoparlörleri Denetim Merkezi’nden, kilitli ekrandan ya da iPhone’unuzda veya iPad’inizde uygulamalar içerisindeki AirPlay denetimlerinden denetleyin iPhone’unuzdaki, iPad’inizdeki, HomePod’unuzdaki veya Apple TV’nizdeki Siri ile AirPlay 2 özelliği etkinleştirilmiş hoparlörleri denetlemek için sesinizi kullanın AirPlay 2 özellikli hoparlörlerinizde çalanı yarıda kesmeden iPhone’unuzda veya iPad’inizde aramaları yanıtlayın ya da oyun oynayın

iCloud’daki Mesajlar

Mesajlarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer ilişikleri iCloud’da saklayın ve aygıtlarınızda yer açın

Aynı iMessage hesabı ile yeni bir aygıta giriş yaptığınızda tüm mesajlarınız görünür

Mesajları ve yazışmaları sildiğinizde mesajlar ve yazışmalar aygıtlarınızın tümünden anında silinirler

iCloud’daki Mesajları açmak için iCloud ayarlarında (Ayarlar > [adınız] > iCloud) Mesajlar’ı etkinleştirin

Yazışmalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecektir

Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler

Öğretmenlerin Okul uygulamasını kullanarak iBooks’ta öğrencilerine okuma aktiviteleri vermesini sağlar

Bazı karakter serilerinin Mesajlar’ın çökmesine neden olabildiği bir sorunu düzeltir

Bazı mesajların yanlış sırada görünmesine neden olabilen bir Mesajlar sorununu giderir

Safari üzerinden Google Drive’a, Google Docs’a ve Gmail’e giriş yapmayı veya Google Drive’daki, Google Docs’taki ve Gmail’deki dosyalara erişimi engelleyen bir sorunu giderir

Sağlık uygulamasında verilerin eşzamanlanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir

Kullanıcıların Sağlık verilerine ulaşabilecek uygulamaları değiştirmesini engelleyen bir sorunu düzeltir

Uygulamaların Ana ekranda yanlış bir konumda görünmesine neden olan bir sorunu çözer

CarPlay sesinin bozulmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir

Bazı araçlarda Bluetooth üzerinden müzik çalarken ya da USB’ye bağlandığında iPhone’unuzda müzik seçememenize neden olabilen bir sorunu düzeltir.

iOS 11.4 güncellemesini destekleyen cihazlar

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iOS 11.4 çıktı. Hemen indirin!