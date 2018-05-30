iOS 11.4 çıktı

Teknoloji firması Apple, mobil cihazlarında kullandığı işletim sistemi iOS'u belli aralıklarla güncelliyor ve kabiliyetlerini geliştiriyor. En yeni güncelleme ile bu akşam saatlerinde duyuruldu ve iOS 11.4 sürümü kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firmanın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacağı iOS 12 öncesindeki son güncellemesi iPhone ve iPad cihazları için kullanılabilir halde.
Apple'ın yaptığı resmi açıklamaya göre güncelleme ilk olarak AirPlay 2 desteği getiriyor. AirPlay 2 ile iki HomePod birbirine bağlanıp stereo olarak ses verebiliyor. Ayrıca iCloud'daki Mesajlar için destek de içeriyor. Öte yandan yeni güncelleme bazı geliştirmeler ve iyileştirmeler de içeriyor.
Ağırlıklı olarak akıllı hopalör HomePod için yapılan yenilikleri içeren yeni güncelleme tüm dünya çapındaki kullanıcılar tarafından yüklenebiliyor. Ancak HomePod'un resmi olarak Türkiye'de satılmadığını belirtelim.
Yaklaşık 300 MB büyüklüğündeki yeni işletim sistemi sürümünü destekleyen iPhone ya da iPad modelinde Güncellemeler kısmından yükleyebilirsiniz.
İşte madde madde iOS 11.4 güncellemesi ile kazanılan özellikler:
AirPlay 2
Ev ses sisteminizi ve AirPlay 2 özellikli hoparlörleri evinizin her yerinden denetleyin
Evinizdeki birden fazla AirPlay 2 özellikli hoparlörde aynı anda ve hepsi eşzamanlı olarak müzik çalın
AirPlay 2 özellikli hoparlörleri Denetim Merkezi’nden, kilitli ekrandan ya da iPhone’unuzda veya iPad’inizde uygulamalar içerisindeki AirPlay denetimlerinden denetleyin
iPhone’unuzdaki, iPad’inizdeki, HomePod’unuzdaki veya Apple TV’nizdeki Siri ile AirPlay 2 özelliği etkinleştirilmiş hoparlörleri denetlemek için sesinizi kullanın
AirPlay 2 özellikli hoparlörlerinizde çalanı yarıda kesmeden iPhone’unuzda veya iPad’inizde aramaları yanıtlayın ya da oyun oynayın
HomePod stereo çifti
Bu güncelleme iPhone’unuzu veya iPad’inizi kullanarak HomePod stereo çiftini ayarlamayı destekler
HomePod çifti odadaki konumunu otomatik olarak algılar ve hoparlörün yerine göre sesi dengeler
İleri seviye hüzme oluşturma geleneksel stereo çiftine göre daha geniş stüdyo sesi sağlar
HomePod, Ev uygulamasında otomatik güncellemeler kapatılmadığı sürece stereo çiftini desteklemek için otomatik olarak güncellenir
iCloud’daki Mesajlar
Mesajlarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer ilişikleri iCloud’da saklayın ve aygıtlarınızda yer açın
Aynı iMessage hesabı ile yeni bir aygıta giriş yaptığınızda tüm mesajlarınız görünür
Mesajları ve yazışmaları sildiğinizde mesajlar ve yazışmalar aygıtlarınızın tümünden anında silinirler
iCloud’daki Mesajları açmak için iCloud ayarlarında (Ayarlar > [adınız] > iCloud) Mesajlar’ı etkinleştirin
Yazışmalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecektir
Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler
Öğretmenlerin Okul uygulamasını kullanarak iBooks’ta öğrencilerine okuma aktiviteleri vermesini sağlar
Bazı karakter serilerinin Mesajlar’ın çökmesine neden olabildiği bir sorunu düzeltir
Bazı mesajların yanlış sırada görünmesine neden olabilen bir Mesajlar sorununu giderir
Safari üzerinden Google Drive’a, Google Docs’a ve Gmail’e giriş yapmayı veya Google Drive’daki, Google Docs’taki ve Gmail’deki dosyalara erişimi engelleyen bir sorunu giderir
Sağlık uygulamasında verilerin eşzamanlanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir
Kullanıcıların Sağlık verilerine ulaşabilecek uygulamaları değiştirmesini engelleyen bir sorunu düzeltir
Uygulamaların Ana ekranda yanlış bir konumda görünmesine neden olan bir sorunu çözer
CarPlay sesinin bozulmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir
Bazı araçlarda Bluetooth üzerinden müzik çalarken ya da USB’ye bağlandığında iPhone’unuzda müzik seçememenize neden olabilen bir sorunu düzeltir.
iOS 11.4 güncellemesini destekleyen cihazlar
iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
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