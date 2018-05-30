iOS 11.4 çıktı

Teknoloji firması Apple, mobil cihazlarında kullandığı işletim sistemi iOS'u belli aralıklarla güncelliyor ve kabiliyetlerini geliştiriyor. En yeni güncelleme ile bu akşam saatlerinde duyuruldu ve iOS 11.4 sürümü kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firmanın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtacağı iOS 12 öncesindeki son güncellemesi iPhone ve iPad cihazları için kullanılabilir halde.

Apple'ın yaptığı resmi açıklamaya göre güncelleme ilk olarak AirPlay 2 desteği getiriyor. AirPlay 2 ile iki HomePod birbirine bağlanıp stereo olarak ses verebiliyor. Ayrıca iCloud'daki Mesajlar için destek de içeriyor. Öte yandan yeni güncelleme bazı geliştirmeler ve iyileştirmeler de içeriyor.

Ağırlıklı olarak akıllı hopalör HomePod için yapılan yenilikleri içeren yeni güncelleme tüm dünya çapındaki kullanıcılar tarafından yüklenebiliyor. Ancak HomePod'un resmi olarak Türkiye'de satılmadığını belirtelim.

Yaklaşık 300 MB büyüklüğündeki yeni işletim sistemi sürümünü destekleyen iPhone ya da iPad modelinde Güncellemeler kısmından yükleyebilirsiniz.