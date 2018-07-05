iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

Apple, Haziran ayında düzenlediği Worldwide Developers Conference 2018 etkinliğinde iOS 12 sürümünü tanıtmıştı. Etkinlik sonrası geliştiricilerin beğenisine sunulan Beta sürümlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Cupertinolu firma geliştiricileri için iOS 12 Beta 3 güncellemesini indirime sundu.

Apple geliştirici hesabına sahip olan kişilerin yükleyebildiği Beta 3, bir önceki beta sürümünde yaşanan sorunları çözüyor. Performans ve stabilite iyileştirmeleri ile gelen Beta 3, bir takım değişiklikler de sunuyor.

Beta 3 ile Podcasts uygulamasında çalınan bir Podcasts’in kalan süresi gösterilmeye başlanıyor. Sesli notlar uygulamasını açtığınızda sizi farklı bir açılış ekranı karşılıyor. Sadece iPhone uyumlu uygulamalar iPad’de daha kaliteli görünüyor. Konum servisleri kullanıldığında bildirim çubuğunda çıkan simge daha yumuşak bir tasarıma sahip oluyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3 sürümünü yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.