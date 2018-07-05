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iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

Apple, geliştiriciler için iOS 12 Beta 3 güncellemesini yayınladı. iOS 12 Beta 3 güncellemesi ile sistemde performans ve stabilite iyileştirmelerinin yapılmasının yanısıra yeni özellikler de eklendi.

iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

Apple, Haziran ayında düzenlediği Worldwide Developers Conference 2018 etkinliğinde iOS 12 sürümünü tanıtmıştı. Etkinlik sonrası geliştiricilerin beğenisine sunulan Beta sürümlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Cupertinolu firma geliştiricileri için iOS 12 Beta 3 güncellemesini indirime sundu.

Apple geliştirici hesabına sahip olan kişilerin yükleyebildiği Beta 3, bir önceki beta sürümünde yaşanan sorunları çözüyor. Performans ve stabilite iyileştirmeleri ile gelen Beta 3, bir takım değişiklikler de sunuyor.
Beta 3 ile Podcasts uygulamasında çalınan bir Podcasts’in kalan süresi gösterilmeye başlanıyor. Sesli notlar uygulamasını açtığınızda sizi farklı bir açılış ekranı karşılıyor. Sadece iPhone uyumlu uygulamalar iPad’de daha kaliteli görünüyor. Konum servisleri kullanıldığında bildirim çubuğunda çıkan simge daha yumuşak bir tasarıma sahip oluyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3 sürümünü yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 12 alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro

  1. nesil 12.9 inç iPad Pro
  2. nesil 10.5 inç iPad Pro
    iPad Air 
    iPad Air 2
    iPad 5. nesil
    iPad mini 2
    iPad mini 3
    iPad mini 4
    iPod touch 6. Nesil

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iOS 12 Apple ios 12 beta

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