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iOS 12 Beta 4 yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Apple iOS 12 Beta 4 sürümünü geliştiriciler için indirmeye sundu

iOS 12 Beta 4 yayınlandı!

Bildiğiniz üzere iOS 12 üzerinde çalışmalarına devam eden Apple, sürekli geliştiricilere güncel versiyonları sunmayı eksik etmiyor.

Apple, iOS 12’nin dördüncü beta sürümünü de geliştiriciler için indirmeye sundu. Sisteme kayıt yaptıran geliştirmeciler, yeni iOS 12 beta sürümünü Apple’ın Geliştirici Merkezi’nden veya uygun sertifikayı yükledikten sonra indirebilir ve deneyimleyebilirler.

Apple kullanıcıları tarafından merakla beklenen iOS 12, sunduğu yeniliklerle sayesinde iPhone kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın yıldızı olan işletim sistemi, performans iyileştirmelerinin haricinde sunduğu yeniliklerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

iPhone 5S cihazı da dahil olmak üzere 2013 sonrası iOS cihazlarına iOS 12 yüklenebiliyor. İşletim sistemi, uygulamaların çok daha hızlı açılmasına imkan tanıyor. İşletim sistemi, iPhone ve iPad’de günlük işleri daha hızlı ve duyarlı hale getiriyor. Bakalım iOS 12, tüm kullanıcılar için yayınlandığı zaman nasıl karşılanacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12 Beta 4 Apple

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