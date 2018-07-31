iOS 12 Beta 5 yayınlandı!

Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinde duyurduğu ve halen geliştirme aşamasında olan iOS 12 Beta 5 sürümü yayınlandı. Final sürümüne kısa bir süre kalan işletim sisteminin Beta 4 versiyonu 2 hafta önce kullanıma sunulmuştu. iOS 12'nin bu sürümünde onlarca farklı yeni özellik yer alıyor. Bunlar arasında duvar kağıdı doygunluğunun artırılması, Fotoğraflar uygulaması için yeni açılış ekranı ve benzeri özellikler yer alıyor.
iOS 12 Beta 5 çıktı!
İşletim sisteminin yeni beta sürümünde pil sağlığı özelliği beta sürecinden çıkarılırken, FaceTime’da bağlantı yapıldığında ve bağlantı sonlandırıldığında çıkan sesler de değiştirildi. iPhone ve iPad için şimdilik sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 5, yaklaşık 600 MByte yer kaplıyor.
AirPods için kablosuz şarj geliyor
iOS 12 Beta 5’in en önemli özelliğinin ise AirPods için kablosuz şarj fonksiyonunun doğrulanması oldu. AirPods bugüne kadar kablosuz olarak şarj edilemiyordu. Yeni Beta'da yer alan şarj kutusu görünümü ise bu özelliğin ek bir aksesuarla geleceğini doğrulamış oldu. Tasarımda büyük bir değişim olmazken, şarjı gösteren bir led ışık yer alıyor.
Yeni nesil kablosuz şarj aksesuarının halen AirPods sahibi olanlar tarafından satın alınabileceği de belirtiliyor. Yani AirPods kullanıcıları için yeni bir masraf kapısı geliyor. Ancak bu yeni aksesuarın muhtemelen yeni nesil AirPods'larda standart olarak geleceği düşünülüyor.
iOS 12 Beta 5 nasıl yüklenir?
iOS 12 Beta 5 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak.
iOS 12 hangi cihazları destekliyor?
Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:
iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
Kaynak: Teknolojioku
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