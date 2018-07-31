iOS 12 Beta 5 yayınlandı!

Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinde duyurduğu ve halen geliştirme aşamasında olan iOS 12 Beta 5 sürümü yayınlandı. Final sürümüne kısa bir süre kalan işletim sisteminin Beta 4 versiyonu 2 hafta önce kullanıma sunulmuştu. iOS 12'nin bu sürümünde onlarca farklı yeni özellik yer alıyor. Bunlar arasında duvar kağıdı doygunluğunun artırılması, Fotoğraflar uygulaması için yeni açılış ekranı ve benzeri özellikler yer alıyor.

iOS 12 Beta 5 çıktı!

İşletim sisteminin yeni beta sürümünde pil sağlığı özelliği beta sürecinden çıkarılırken, FaceTime’da bağlantı yapıldığında ve bağlantı sonlandırıldığında çıkan sesler de değiştirildi. iPhone ve iPad için şimdilik sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 5, yaklaşık 600 MByte yer kaplıyor.

AirPods için kablosuz şarj geliyor

iOS 12 Beta 5’in en önemli özelliğinin ise AirPods için kablosuz şarj fonksiyonunun doğrulanması oldu. AirPods bugüne kadar kablosuz olarak şarj edilemiyordu. Yeni Beta'da yer alan şarj kutusu görünümü ise bu özelliğin ek bir aksesuarla geleceğini doğrulamış oldu. Tasarımda büyük bir değişim olmazken, şarjı gösteren bir led ışık yer alıyor.