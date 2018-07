iOS 12 Beta 5 yayınlandı!

Yeni nesil kablosuz şarj aksesuarının halen AirPods sahibi olanlar tarafından satın alınabileceği de belirtiliyor. Yani AirPods kullanıcıları için yeni bir masraf kapısı geliyor. Ancak bu yeni aksesuarın muhtemelen yeni nesil AirPods'larda standart olarak geleceği düşünülüyor.

iOS 12 Beta 5 nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta 5 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak.

iOS 12 hangi cihazları destekliyor?

Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:

iPad Air iPad Air 2 iPad Pro iPad 9.7 iPad mini 2 iPad mini 3 iPad mini 4 iPod touch 6th iPhone 5s iPhone SE iPhone 6/6 Plus iPhone 6s/6s Plus iPhone 7/7 Plus iPhone 8/8 Plus iPhone X

Kaynak: Teknolojioku