HABER

iOS 12 Beta 5 yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Halen geliştirme aşamasında olan Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 12 Beta 5 kullanıma sunuldu.

iOS 12 Beta 5 yayınlandı!

Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinde duyurduğu ve halen geliştirme aşamasında olan iOS 12 Beta 5 sürümü yayınlandı. Final sürümüne kısa bir süre kalan işletim sisteminin Beta 4 versiyonu 2 hafta önce kullanıma sunulmuştu. iOS 12'nin bu sürümünde onlarca farklı yeni özellik yer alıyor. Bunlar arasında duvar kağıdı doygunluğunun artırılması, Fotoğraflar uygulaması için yeni açılış ekranı ve benzeri özellikler yer alıyor.
iOS 12 Beta 5 çıktı!

İşletim sisteminin yeni beta sürümünde pil sağlığı özelliği beta sürecinden çıkarılırken, FaceTime’da bağlantı yapıldığında ve bağlantı sonlandırıldığında çıkan sesler de değiştirildi. iPhone ve iPad için şimdilik sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 5, yaklaşık 600 MByte yer kaplıyor.
AirPods için kablosuz şarj geliyor

iOS 12 Beta 5’in en önemli özelliğinin ise AirPods için kablosuz şarj fonksiyonunun doğrulanması oldu. AirPods bugüne kadar kablosuz olarak şarj edilemiyordu. Yeni Beta'da yer alan şarj kutusu görünümü ise bu özelliğin ek bir aksesuarla geleceğini doğrulamış oldu. Tasarımda büyük bir değişim olmazken, şarjı gösteren bir led ışık yer alıyor.

Yeni nesil kablosuz şarj aksesuarının halen AirPods sahibi olanlar tarafından satın alınabileceği de belirtiliyor. Yani AirPods kullanıcıları için yeni bir masraf kapısı geliyor. Ancak bu yeni aksesuarın muhtemelen yeni nesil AirPods'larda standart olarak geleceği düşünülüyor.
iOS 12 Beta 5 nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta 5 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak.
iOS 12 hangi cihazları destekliyor?

Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:

 iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Bixby nedir nasıl kullanılır?Bixby nedir nasıl kullanılır?
Echo Show’a rakip olacakEcho Show’a rakip olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iOS 12 Beta 5 Apple teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi

Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deadpool Avengers ekibine mi dahil olacak?

Deadpool Avengers ekibine mi dahil olacak?

Samsung'un 2018 ikinci çeyrek kârı yerlerde!

Samsung'un 2018 ikinci çeyrek kârı yerlerde!

Honor Note 10'un fiyatı belli oldu!

Honor Note 10'un fiyatı belli oldu!

Nokia ve T-Mobile'dan 5G müjdesi!

Nokia ve T-Mobile'dan 5G müjdesi!

Instagram hesabınıza o kadar da güvenmeyin!

Instagram hesabınıza o kadar da güvenmeyin!

Bixby nedir nasıl kullanılır?

Bixby nedir nasıl kullanılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.