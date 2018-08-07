iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

Teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen ve şirketin düzenlediği WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 12'nin Beta süreci halen devam ediyor. Eylül ayında nihai sürümünün gelmesi beklenen işletim sisteminin halen Beta sürümleri kullanımda. Geliştiriciler için hazırlanan bu sürüm şimdi de iOS 12 Beta 6'ya yükseltildi. Beta 5'in duyurulmasının üzerinden bir hafta geçmeden gelen yeni güncelleme yaklaşık 500 MB büyüklüğünde.

iOS 12 Beta 6'da pil sağlığı özelliği kullanıma sunulmuş ve AirPods için kablosuz şarj özelliği doğrulanmıştı. iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan yeni sürümde ise çok büyük bir yenilik getirilmiyor. Bazı hataların düzeltildiği ve bazı iyileştirmelerin yapıldığı güncelleme sadece geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Yani iOS 12 Beta 6'yı yükleyebilmek için geliştirici olmak gerekiyor.

iOS 12 BETA 6 NASIL YÜKLENİR?



iOS 12 Beta 6 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak. Bu iki özelliğe sahipseniz siz de iOS 12 Beta 6'yı cihazınıza kurup deneyimleyebilirsiniz. Ancak işletim sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu ve kararlı bir şekilde çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.