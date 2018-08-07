iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

Teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen ve şirketin düzenlediği WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 12'nin Beta süreci halen devam ediyor. Eylül ayında nihai sürümünün gelmesi beklenen işletim sisteminin halen Beta sürümleri kullanımda. Geliştiriciler için hazırlanan bu sürüm şimdi de iOS 12 Beta 6'ya yükseltildi. Beta 5'in duyurulmasının üzerinden bir hafta geçmeden gelen yeni güncelleme yaklaşık 500 MB büyüklüğünde.
iOS 12 Beta 6'da pil sağlığı özelliği kullanıma sunulmuş ve AirPods için kablosuz şarj özelliği doğrulanmıştı. iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan yeni sürümde ise çok büyük bir yenilik getirilmiyor. Bazı hataların düzeltildiği ve bazı iyileştirmelerin yapıldığı güncelleme sadece geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Yani iOS 12 Beta 6'yı yükleyebilmek için geliştirici olmak gerekiyor.
iOS 12 BETA 6 NASIL YÜKLENİR?
iOS 12 Beta 6 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak. Bu iki özelliğe sahipseniz siz de iOS 12 Beta 6'yı cihazınıza kurup deneyimleyebilirsiniz. Ancak işletim sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu ve kararlı bir şekilde çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
iOS 12 HANGİ CİHAZLARI DESTEKLİYOR?
Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:
iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
iOS 12 NE ZAMAN GELECEK?
Yeni işletim sisteminin eylül ayından itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modellerini eylül ayında tanıtacak ve işletim sistemi de bu modellerle beraber güncellenecek. Apple'ın bu yıl hem yeni iPhone 9 modellerini hem de iPhone X ailesinin yeni üyelerini tanıtması bekleniyor.
Kaynak: Teknolojioku
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak
Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum