iOS 12 Beta indirmeye hazır

Cupertinolu teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği WWDC 18 etkinliğinde iOS 12 sürümünü tanıttı. Eylül ayında herkesin indirimine sunulacak olan iOS 12, bugün geliştiriciler için yayınlandı.

iOS 12 Beta sürümünü yayınlayan Apple, geliştiricilerin bu yenilikleri test etmesine imkan tanıyor. Geliştiriciler, Beta sürümlerindeki hataları bularak iOS 12’nin daha stabil bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

iOS 12 Beta nasıl yüklenir?



iOS 12 Beta sürümünü yüklemek için Apple Geliştirici Hesabı‘na sahip olmanız gerekiyor. Yıllık 99 dolar olan bu hesaba sahipseniz; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin ilk Beta sürümünü indirebilirsiniz.

iOS 12 ile birlikte sisteme yeni özellik çok fazla eklenmiyor. Ancak Apple’ın dediğine göre; iPhone 5S ve sonrası modellerde yüzde 40‘a varan performans artışı yaşanacak. iOS 12 ile gelen yenilikleri merak ediyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

iOS 12 yüklemeden önce mevcut iOS sürümünüzün yedeğini iTunes veya iCloud üzerinden almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.