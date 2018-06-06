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iOS 12 Beta indirmeye hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Apple, WWDC 18 sonrası geliştiriciler için iOS 12 Beta güncellemesini indirime sundu. iOS 12 Beta ile gelen yenilikler ve nasıl yükleneceği haberimizde.

iOS 12 Beta indirmeye hazır

Cupertinolu teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği WWDC 18 etkinliğinde iOS 12 sürümünü tanıttı. Eylül ayında herkesin indirimine sunulacak olan iOS 12, bugün geliştiriciler için yayınlandı.

iOS 12 Beta sürümünü yayınlayan Apple, geliştiricilerin bu yenilikleri test etmesine imkan tanıyor. Geliştiriciler, Beta sürümlerindeki hataları bularak iOS 12’nin daha stabil bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

iOS 12 Beta nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta sürümünü yüklemek için Apple Geliştirici Hesabı‘na sahip olmanız gerekiyor. Yıllık 99 dolar olan bu hesaba sahipseniz; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin ilk Beta sürümünü indirebilirsiniz.

iOS 12 ile birlikte sisteme yeni özellik çok fazla eklenmiyor. Ancak Apple’ın dediğine göre; iPhone 5S ve sonrası modellerde yüzde 40‘a varan performans artışı yaşanacak. iOS 12 ile gelen yenilikleri merak ediyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

iOS 12 yüklemeden önce mevcut iOS sürümünüzün yedeğini iTunes veya iCloud üzerinden almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

iOS 12 alacak modeller

-iPhone 5s
-iPhone SE
-iPhone 6
-iPhone 6 Plus
-iPhone 6s
-iPhone 6s Plus
-iPhone 7
-iPhone 7 Plus
-iPhone 8
-iPhone 8 Plus
-iPhone X
-9.7 inç iPad
-9.7 inç iPad Pro
-12.9 inç iPad Pro
-1. nesil 12.9 inç iPad Pro
-2. nesil 10.5 inç iPad Pro
-iPad Air 
-iPad Air 2
-iPad 5. nesil
-iPad mini 2
-iPad mini 3
-iPad mini 4
-iPod touch 6. Nesil

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Anahtar Kelimeler:
Apple ios 12 beta

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