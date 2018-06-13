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iOS 12’de buna da izin verilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

WWDC kapsamında açık geliştirmeye başlanan iOS 12’de bir yeni detaya daha Apple tarafından izin verilecek. Üçüncü parti uygulamaların özgürlüğü günden güne artıyor.

iOS 12’de buna da izin verilecek

Apple, iOS’in ve geliştiricilerin özgürlüğünü her geçen gün artırıyor. NFC için gelen hamlelerin ardından şimdi de üçüncü parti uygulamalara, arayüz üzerinden, “istenmeyen numaraları rapor” etme imkanı veriliyor. Spam numaraların hareketlerini zorlaştırma adına yapılan çalışma, WWDC’de duyurulmamıştı fakat Apple’ın geliştiriciler sitesinde yayınlanmış durumda.

2016’da Hindistan tarafından gereklilik olarak gösterilen numarayı rapor etme özgürlüğü, geliştirilen uygulama doğrultusunda Android cihazlarda yerini almıştı. Apple ise söz konusu uygulamanın, telefonlar üzerinde bu verilere erişmesine izin vermemişti. Verilen bu izinle beraber Hindistan’ın isteği de bir taraftan aslında yerine getirilmiş oluyor. Umuyoruz ki destekle beraber geliştirilen yararlı uygulamalar, spam numaraları etkisiz hale getirmemize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12 Apple

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