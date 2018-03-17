iOS 12 ile ne zaman tanışacağız

Apple bu yıl 29. düzenlenecek olan WWDC 2018 etkinliğinin tarihini belirledi. Apple’ın yazılım tarafındaki yeniliklerinin duyurulacağı etkinliğe her yıl olduğu gibi bu yıl da yazılım geliştiricileri katılacak. Geçtiğimiz yıl iOS 11 ve WatchOS 4 başta olmak üzere aynı zamanda iPad modellerinin de tanıtıldığı etkinlik bu yıl da heyecanla bekleniyor.
WWDC 2018 etkinliğine bu yıl damgasını vurması beklenen iki önemli yenilik var. Birincisi iOS 12, ikincisi ise iPhone XC olarak duyurulması beklenen yeni bir iPhone modeli. iOS 12, iPhone ve iPad işletim sistemlerinin yenisi, iPhone XC ise uygun fiyatlı bir iPhone modeli olarak öne çıkacak. İsim olarak iPhone XC haricinde iPhone SE2 de iddialar arasında.
iOS 11’de yapılacak olan yeniliklerle karşımıza çıkacak olan iOS 12 sürümü hakkındaki çoğu detay WWDC 2018 ile belli olacak. Sonrasında ise her yıl olduğu gibi WWDC ardından beta sürümleri yayınlanarak geliştirici ve meraklıların kullanımına sunulacak. Aynı zamanda yeni cihazların özellikleri ve çıkış tarihleri belli olacak.
WWDC 2018’de duyurulacak iPad modelinin, tıpkı iPhone X gibi çerçevesiz bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ucuz iPhone modeli bir kenara, köşeden köşeye ekrana sahip yeni bir iPad çok daha ilgi çekici duruyor. Çünkü akıllı telefon pazarının aksine tablet pazarında henüz bu konsepte sahip bir cihaz görmedik.
iOS 12’nin de duyurulacağı WWDC 2018 etkinliği, 4 Haziran’da başlayacak. Etkinlik hakkında daha fazla detay için bizi takip etmeye devam edin. Merak edenler için belirtelim, etkinliğe katılmak isteyen geliştiriciler 1599$’lık biletlerden almak zorunda.
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