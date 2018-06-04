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iOS 12 işletim sistemi duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

iOS 12 Apple'ın gerçekleştirdiği WWDC 2018 etkinliği sırasında resmi olarak duyuruldu. İşte iOS 12'nin tüm detayları.

iOS 12 işletim sistemi duyuruldu!

Apple'ın her yıl düzenlediği ve özellikle yazılım alanında yenilikleri tanıttığı Worldwide Developers Conference ya da kısa adıyla WWDC etkinliği ABD'nin San Jose şehrinde bugün başladı.

Pek çok dedikodunun etrafta kol gezdiği sıralarda Apple, ardı ardına yeniliklerini paylaşmaya başladı. iOS 12'nin duyurulacağı ise bu tahminler arasında en kesin gözüyle bakılanlar arasındaydı zaten.

Açılışını iPhone tarihi ile yapan Apple, beklenen iOS 12'yi resmi olarak duyurdu. Tüm iOS 11 cihazlarda desteklenecek olan iOS 12'nin, tanıtılan özelliklerine göz atacak olursak:

Performans tüm destekli cihazlarda iki katına çıkacak.
Cihazınınızda bulunan uygulamalar, klavye algılama ve kamera artık daha hızlı açılacak.
Artık kullanıcı CPU yükseltilebilecek ve pil durumuna göre düşürebilecek.
AR teknolojisi artık iOS 12 ile hayatımıza girişini gerçekleştirecek.
3D modellemeler ile kendi dünyanızı yaratabileceksiniz. Buna ek ögelerin gerçek zamanlı ölçümlerini de görebileceksiniz.
Fotoğraflara artık daha hızlı erişebilecek ve fotoğraflarda bulunan kişiler ile o görüntüleri paylaşabileceksiniz direkt medyalar kısmından.
Hatırlatma sistemi getirilecek. 1 saat boyunca Instagram kullan komutunu verdiğiniz takdirde eğer süre geçer ve siz hala kullanıyor olursanız, uygulama otomatikman kapanacak. Bu diğer uygulamaları da kapsamakta.
Sesli Notlar özelliği ile artık hatırlamadığınız bir şey kalmayacak. Eklediğiniz notları Siri, direkt olarak sizlere hatırlatacak sesli olarak.

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YENİ ANİMOJİLER VE DİL ALGILAMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

iOS 12’ye dört yeni animoji ekleniyor. Bu teknolojiye ek olarak dil algılama özelliği de geliyor. İşletim sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de Memoji. Memoji sayesinde kullanıcılar kendi emojilerini yaratabilecekler artık.

Apple'ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başka Yardımcısı Craig Federighi konu hakkında: ''Animoji'nin daha kişisel bir biçimi olarak Memoji, eğlenceli kamera efektleri ve Group FaceTime ile iPhone ve iPad'de sunduğumuz yeni işletim özellikleri ile çok heyecanlıyız.

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iOS 12ile daha önce mümkün bile olmayan yeni deneyimlere olanak tanıyoruz. AR deneyimini daha da etkikeyici hale getirmek için gelişmiş algoritmalarda; Siri ile işleri halletmenin daha hızlı yollarını sunmak için aygıtta yerleşik olarak bulunan akıllı teknolojilerden yararlanıyoruz'' dedi.
Facetime'a grup sohbet özelliği geldi

FaceTime artık birden fazla kişiyle aynı anda görüntülü görüşme yapma imkanı sunacak. Artık toplu grup haline görüntülü konuşma gerçekleştirilebilecek. Facetime'ı 32 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapmak için kullanabileceksiniz.

PEKİ AR TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Augemented Reality olarak bilinen AR, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesine denir. Adobe, Autodesk, Quixel, Pixar, PTC ve Sketchfab gibi programlar ile destkelenecek olan AR teknolojisi ile yeni bir dosya formatı da oluşturulabilecek.

Ek olarak iOS 12 ile beraber Apple cihazlarda Always On Display ve Bildirim Gruplandırma özelliği de bulunacak. Böylece iOS Android özelliği barındıran iki farklı özelliği de kendi kullanıcılarına sunmuş olacak.

Always On Display özelliği sadece OLED ekranlara uyumlu olan iPhone X modeline gelecek. Diğer özellik olan bildirim gruplandırma da ardı ardına doluşan bildirimlerden kullanıcıları kurtaracak. Artık gruplandırılmı bir Bildirim Merkezi sunulacak kullanıcılara.

iOS 12 ile birlikte sunulan bir diğer yenilik ise Siri ile alakalı. Siri, artık sizin seçtiğiniz bazı komutlar ile uygulamaların sınırlı özelliklerini kullanabilecek. Siri'yi kişiselleştirerek artık ana ekranda yer edindirebilecek ve uygulamarda hayatınızı bir nebze de olsun kolaylaştırabileceksiniz.
Daha gelişmiş bir Siri ve daha fazlası

Belirlenmiş cümleler ile ilişkilendirdiğiniz bir uygulamaya bağlı olarak Siri, sizi doğrudan bu uygulamaya yönlendirebilecek. Yeni uygulamalardan birisi de Apple News. Bu uygulama ile haberler, ve hisse bilgilerini anlık olarak takip edebilecek.

iOS 12 NE ZAMAN ÇIKACAK? iOS 12 ÖZELLİKLERİ

Bugün duyurulan yeni işletim sistemi iOS 12, ilk olarak geliştiriciler tarafından kullanılabilecek. Yaklaşık 4 ay sürecek olan bu test sürecinden sonra muhtemelen Eylül ayında iOS 12 resmi olarak herkesin kullanımına sunulacak. Yani kısa bir süre sonra Beta da olsa iOS 12 indir seçeneği kullanıcılara sunulmuş olacak.
iOS 12 hangi cihazlara gelecek?

iOS 11'in devamo olan iOS 12’nin iOS 11 yüklenebilen tüm modellere geleceği açıklandı. Yani iOS 11 yüklenebilen tüm Apple cihazlarına iOS 12 de yüklenebilecek.

iOS 12 güncellemesi alacak cihazlar;

iPad Pro (10.5), iPad Pro (2017) iPad 2017, iPad 2018, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4
iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X
iPod touch (6. jenerasyon)
[iOS 12 işletim sistemi duyuruldu!](https://www.teknolojioku.com/yazilim/ios-12-duyuruldu-5b1586f7e54d4436c62dd2a3)<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="http://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=hurriyet&url=http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/biraz-zekanizi-kullanin-ceren-baskomiseri-asayise-cektiler-40856112?utm_medium=referral&utm_source=mynet" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2534791/2534791-148x74.jpg"></span><span class="others-tile">'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!</span></a></div>
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