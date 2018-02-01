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iOS 12 nasıl olacak? Köklü değişiklik geliyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 01.02.2018 10:49 | Son Güncelleme

Yeni bir rapor, Apple'ın bu seneki iOS 12 güncellemesinde güvenlik ve kararlılık alanlarına odaklanacağını söylüyor!

iOS 12 nasıl olacak? Köklü değişiklik geliyor mu?

Apple, iOS 12'yi iPhone ve iPad'inize bu sene getirmeye hazırlanıyor ancak en heyecan verici yeni özellikler, 2019'a saklanabilir.

Axios'un raporuna göre iOS 12, güvenilirlik ve performans onarımlarından ibaret bir güncelleme olacak. iOS 11'de çıkan sorunların kabarık bir listesi var ve bu yüzden Apple'ın sorunları çözmeye odaklanması yerinde bir davranış. Ancak bu, iOS 12 için beklenen yenilikleri ve uygulama yeniliklerini bir buçuk sene sonraki iOS 13'e erteleyeceği anlamına geliyor.

iOS 13 bir kenara, iOS 12 güncellemesi hakkında konuşmak için bile şu an çok erken. Yine de rapor, iOS 12'yle kaçıracağımız işlevlere odaklanıyor. Rapora göre iOS 12'yle iPhone veya iPad'inizin giriş ekranı yenilenmeyecek, çekirdek uygulamalarda herhangi bir tasarım yeniliği yapılmayacak.

Bu eksiklikler sizde haklı bir hayal kırıklığına neden olabilir. Örneğin Posta uygulaması bazı verimlilik özelliklerinden hala yoksun ve metinlere bağlantı eklemek gibi basit bir işlevi hala sunmuyor (URL'yi tam olarak yazmanız gerekiyor).

Buna rağmen iOS 12'de bazı değişiklikler olacak. Güvenlik ve kararlılık yanında artırılmış gerçeklik, Health uygulaması ve ebeveyn denetimleriyle ilgili yeniliklerin yapılması bekleniyor.

iOS 12'nin çıkış tarihinin Haziran'daki WWDC 2018'de açıklanması bekleniyor. iOS 12'nin beta sürümünü test etmeyenler için yayın tarihi, yine Eylül olacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iOS 12

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