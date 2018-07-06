HABER

iOS 12’nin yeniliklerinin ardı arkası kesilmiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

Apple’ın halihazırda test ettiği iOS 12, bir yeni güzel özelliğe daha sahip olacak. İkili doğrulamayı kullanmak zor geliyorsa, Apple’ın çözümüne bir göz atın.

iOS 12’nin yeniliklerinin ardı arkası kesilmiyor

Geçtiğimiz günlerde üçüncü betası yayınlanan, bu senenin iPhone’larıyla beraber tam sürüme kavuşacak olan iOS 12’de, yepyeni ve benzeri bulunmayan bir özellik dikkat çekiyor.

Güvenliği bir adım öteye taşıma amaçlı kullanılan ikili doğrulama, zaman zaman eziyete dönüşebiliyor. Bu geçici şifreleri hatırlamak ve süre sınırını aşmamaya özen göstermeye üşeniyorsanız, sizin için çok kullanışlı bir özelliğin yolda olduğunu söylemeliyiz.

Artık bir uygulama sizden ikili doğrulamanın şifresini istediğinde sistem, gelen SMS’i otomatik olarak algılayarak şifreyi sizin yerinize dolduracak. Böylelikle en azından mesaj yoluyla gelen doğrulama taleplerini kolayca halledebileceksiniz. Fakat kimi doğrulama kodları mesaj yoluyla değil, Google Authenticator gibi üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla veriliyor. Yeni özelliğin bu duruma bir çözümü yok. Yani uygulama içerisindeki şifreyi okuyup otomatik doldurması gibi bir durum söz konusu değil.

Eylül ayında tanıtılacak olan 3 yeni iPhone’la beraber final sürüme ulaşacak olan iOS 12’nin dağıtımı da, her yıl olduğu gibi lansmanın hemen sonrasında olacak.

Samsung’un akıllı telefon satışları beklenenin altında kaldı

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Yeni iPhone’lar yeni renklerle gelecek! İşte o renkler…Yeni iPhone’lar yeni renklerle gelecek! İşte o renkler…
AnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonuAnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HTC zararını azaltmak için işten çıkarma kararı aldı

HTC zararını azaltmak için işten çıkarma kararı aldı

Huawei Nova 3 dört kamera ile gelecek

Huawei Nova 3 dört kamera ile gelecek

Surface önümüzdeki yıl geliyor

Surface önümüzdeki yıl geliyor

Dev ekranlı Honor Note 10 geliyor

Dev ekranlı Honor Note 10 geliyor

Huawei Nova 3 çift selfie kamerasıyla geliyor

Huawei Nova 3 çift selfie kamerasıyla geliyor

Android Excellence listesine 14 yeni uygulama eklendi

Android Excellence listesine 14 yeni uygulama eklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.