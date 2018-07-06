iOS 12’nin yeniliklerinin ardı arkası kesilmiyor

Geçtiğimiz günlerde üçüncü betası yayınlanan, bu senenin iPhone’larıyla beraber tam sürüme kavuşacak olan iOS 12’de, yepyeni ve benzeri bulunmayan bir özellik dikkat çekiyor.
Güvenliği bir adım öteye taşıma amaçlı kullanılan ikili doğrulama, zaman zaman eziyete dönüşebiliyor. Bu geçici şifreleri hatırlamak ve süre sınırını aşmamaya özen göstermeye üşeniyorsanız, sizin için çok kullanışlı bir özelliğin yolda olduğunu söylemeliyiz.
Artık bir uygulama sizden ikili doğrulamanın şifresini istediğinde sistem, gelen SMS’i otomatik olarak algılayarak şifreyi sizin yerinize dolduracak. Böylelikle en azından mesaj yoluyla gelen doğrulama taleplerini kolayca halledebileceksiniz. Fakat kimi doğrulama kodları mesaj yoluyla değil, Google Authenticator gibi üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla veriliyor. Yeni özelliğin bu duruma bir çözümü yok. Yani uygulama içerisindeki şifreyi okuyup otomatik doldurması gibi bir durum söz konusu değil.
Eylül ayında tanıtılacak olan 3 yeni iPhone’la beraber final sürüme ulaşacak olan iOS 12’nin dağıtımı da, her yıl olduğu gibi lansmanın hemen sonrasında olacak.
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