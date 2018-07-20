iOS 12 Public Beta 3 nasıl yüklenir?

WWDC 18 sonrası geliştiricileri üzerinde iOS 12’yi test eden Apple, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ise herkesin yükleyebileceği iOS12 PublicBeta ile karşımıza çıkmıştı. Cupertinolu dev şimdi de iOS 12 Public Beta 3 sürümünü herkesin beğenisine sundu.

Apple’ın Beta Program sitesi üzerindeki profili yükleyerek iPhone ve iPad’inize indirebileceğiniz Public Beta 3, iOS 12 Beta 4 ile gelen yenilikleri içeriyor.

Hata düzeltmelerini de içeren bu güncellemeyi nasıl yükleyeceğinize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin Public Beta sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 12 ile gelen yeniliklere ise buradan ulaşabilirsiniz.