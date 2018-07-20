iOS 12 Public Beta 3 nasıl yüklenir?

WWDC 18 sonrası geliştiricileri üzerinde iOS 12’yi test eden Apple, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ise herkesin yükleyebileceği iOS12 PublicBeta ile karşımıza çıkmıştı. Cupertinolu dev şimdi de iOS 12 Public Beta 3 sürümünü herkesin beğenisine sundu.
Apple’ın Beta Program sitesi üzerindeki profili yükleyerek iPhone ve iPad’inize indirebileceğiniz Public Beta 3, iOS 12 Beta 4 ile gelen yenilikleri içeriyor.
Hata düzeltmelerini de içeren bu güncellemeyi nasıl yükleyeceğinize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin Public Beta sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.
iOS 12 ile gelen yeniliklere ise buradan ulaşabilirsiniz.
Public Beta güncellemesini alan modeller
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
12.9 inç iPad Pro
2. nesil 12.9 inç iPad Pro
1. nesil 10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod Touch 6. Nesil
Fransa’da Macron’un güvenlik danışmanı polis kılığında eylemci dövdü
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında 'FETÖ' tartışması
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Erdal Aksünger'den CHP kurultayı için flaş sözler: İmza verenlere ciddi baskı var
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Okuyucu Yorumları 0 yorum