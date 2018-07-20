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iOS 12 Public Beta 3 nasıl yüklenir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:11 | Son Güncelleme

Apple, herkesin yükleyebileceği iOS 12 Public Beta 3 güncellemesini bugün yayınladı. iOS 12 Public Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler ve iOS 12 Public Beta yükleme rehberi haberimizde.

iOS 12 Public Beta 3 nasıl yüklenir?

WWDC 18 sonrası geliştiricileri üzerinde iOS 12’yi test eden Apple, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ise herkesin yükleyebileceği iOS12 PublicBeta ile karşımıza çıkmıştı. Cupertinolu dev şimdi de iOS 12 Public Beta 3 sürümünü herkesin beğenisine sundu.

Apple’ın Beta Program sitesi üzerindeki profili yükleyerek iPhone ve iPad’inize indirebileceğiniz Public Beta 3, iOS 12 Beta 4 ile gelen yenilikleri içeriyor.
Hata düzeltmelerini de içeren bu güncellemeyi nasıl yükleyeceğinize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin Public Beta sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.
iOS 12 ile gelen yeniliklere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Public Beta güncellemesini alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
12.9 inç iPad Pro
2. nesil 12.9 inç iPad Pro
1. nesil 10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod Touch 6. Nesil

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 12 Public Beta 3

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