iOS 12 Public Beta 5 yükle!

Herkesin kullanabileceği bir sürüm olan iOS 12 Public Beta 5'i yüklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke (https://beta.apple.com/sp/betaprogram/) tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin Public Beta 5 sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 12 uyumlu cihazların tam listesi

Apple'ın yeni işletim sistemi sadece belli cihazlar tarafından destekleniyor. İşte iOS 12 destekleyen Apple cihazları:

iOS 12 uyumlu iPhone modelleri

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iOS 12 uyumlu iPad modelleri