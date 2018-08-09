iOS 12 Public Beta 5 yükle!

eknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve nihai sürümünü eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone modelleri ile kullanıma sunacağı iOS 12 işletim sisteminin testleri sürüyor. Sürekli yeni Beta sürümleri çıkaran Apple, son olarak iOS 12 Beta 6'yı duyurmuştu. Bu sürüm sadece geliştiricilerin kullanabileceği bir versiyon olduğu için son kullanıcılar için Public Beta sürümü bulunuyor. Apple yeni Beta ile beraber son kullanıcıların da bu yeni işletim sistemini deneyimleyebileceği iOS 12 Public Beta 5'i de kullanıma sundu.

iOS 12 Public Beta 5 yayınlandı. Hemen yükle!

Uyumlu cihazı olan herkesin yükleyip deneyimleyebileceği iOS 12 Public Beta 5, iPhone ve iPad cihazları olanlar tarafından kullanılabiliyor. Yaklaşık olarak 355 MB büyüklüğündeki güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden cihazın yedeğini mutlaka almanız gerektiğini belirtelim. Aksi durumda yeni işletim sistemini beğenmez ve iOS 11’e geri dönmek isterseniz tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz.

iOS 12 Public Beta 5 nasıl yüklenir?