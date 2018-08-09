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iOS 12 Public Beta 5 yükle!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Apple'ın yeni iOS 12 işletim sisteminin Public Beta 5 sürümü yayınlandı. Herkesin indirip kullanabileceği Beta sürümünü nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz.

iOS 12 Public Beta 5 yükle!

eknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve nihai sürümünü eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone modelleri ile kullanıma sunacağı iOS 12 işletim sisteminin testleri sürüyor. Sürekli yeni Beta sürümleri çıkaran Apple, son olarak iOS 12 Beta 6'yı duyurmuştu. Bu sürüm sadece geliştiricilerin kullanabileceği bir versiyon olduğu için son kullanıcılar için Public Beta sürümü bulunuyor. Apple yeni Beta ile beraber son kullanıcıların da bu yeni işletim sistemini deneyimleyebileceği iOS 12 Public Beta 5'i de kullanıma sundu.

iOS 12 Public Beta 5 yayınlandı. Hemen yükle!

Uyumlu cihazı olan herkesin yükleyip deneyimleyebileceği iOS 12 Public Beta 5, iPhone ve iPad cihazları olanlar tarafından kullanılabiliyor. Yaklaşık olarak 355 MB büyüklüğündeki güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden cihazın yedeğini mutlaka almanız gerektiğini belirtelim. Aksi durumda yeni işletim sistemini beğenmez ve iOS 11’e geri dönmek isterseniz tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz.

iOS 12 Public Beta 5 nasıl yüklenir?

Herkesin kullanabileceği bir sürüm olan iOS 12 Public Beta 5'i yüklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke (https://beta.apple.com/sp/betaprogram/) tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin Public Beta 5 sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 12 uyumlu cihazların tam listesi

Apple'ın yeni işletim sistemi sadece belli cihazlar tarafından destekleniyor. İşte iOS 12 destekleyen Apple cihazları:

iOS 12 uyumlu iPhone modelleri

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s

iOS 12 uyumlu iPad modelleri

12.9-inch iPad Pro ikinci nesil
12.9-inch iPad Pro birinci nesil
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
9.6-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad beşinci nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2

iOS 12 uyumlu iPod touch modelleri
iPod touch 6. nesil

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12 Public Beta 5 Apple

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