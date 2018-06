iOS 12 tanıtıldı! İşte iOS 12’nin yeni özellikleri

Rahatsız Etme Modu (Do Not Disturb) daha da geliştirildi. Gece uykuları için uyku saatinde beni rahatsız etme seçeneğini de Rahatsız Etme Modu’na ekleyen Apple, siz uykudayken artık gereksiz bildirimleri göstermiyor. Kontrol merkezinden rahatsız etme modunun saati, süresi ve lokasyonu belirlenebiliyor.

YENİ MEMOJİ ÖZELLİĞİ ANİMOJİ’NİN PABUCUNU DAMA ATACAK

Animoji’ye de bir takım yenilikler geldi. Hayalet, Koala, Kaplan ve T-Rex olmak üzere dört yeni animoji yüzüne kavuşan Animoji özelliği, artık dil takibi de yapabiliyor. Apple İOS 12 ile birlikte Animoji’nin yanına bir de Memoji özelliğini ekledi. Memoji ise basitçe sizin görünüşünüze göre bir animoji oluşturuyor.

SNAPCHAT’İN RENKLİ DÜNYASI MESAJLARA GELDİ

Mesajlar uygulamasına da birçok yeni efekt eklendi. Snapchat benzeri efektlere, şekillere, metinlere ve çıkartmalara kavuşan yeni Mesajlar uygulaması, Animoji ve Memoji ile daha renkli hale geldi.

FACETİME İLE TOPLANTI YAPMAK ARTIK MÜMKÜN

Takdire Şayan bir yenilik de FaceTime’a geldi. Özellikle iş toplantılarını oldukça kolaylaştıracak olan Grup özelliği artık FaceTime’a geldi. Grup FaceTime sayesinde 32 kişiye kadar eş zamanlı olarak FaceTime görüşmesi gerçekleştirilebiliyor.

İOS 12 ÇIKIŞ TARİHİ

Apple’ın yeni işletim sistemi İOS 12 etkinlik bittiğinde ya da etkinlikten tam 1 hafta sonra geliştiricilerin kullanımına sunulacak. İOS kullanıcıları ise İOS 12’nin nihai sürümüne Eylül ayında sahip olacak.

İŞTE İOS 12’YE GÜNCELLENECEK İPHONE VE İPAD’LER

iPhone: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

iPad: iPad Pro (10.5), iPad Pro (2017) iPad 2017, iPad 2018, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 ve 6. Nesil iPod Touch