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iOS 12 yeni iPhone modelleri ile birlikte gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2018 08:24 | Son Güncelleme

Apple, iOS 12’deki yeni özelliğin iPhone’u hacklemeyi neredeyse imkansız hale getireceğini açıkladı. Bu özellik FBI gibi güvenlik güçlerini de engelleyecek.

iOS 12 yeni iPhone modelleri ile birlikte gelecek

Hatırlayacağınız gibi 2016’da teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri Apple ve FBI arasındaki davaydı. Suçlular tarafından kullanılan iPhone’u hacklemeyi reddeden Apple, kendisini FBI’ın hedefinde bulmuştu. iPhone’u hacklemek için uzun süre uğraş veren FBI, sonunda İsrailli bir siber güvenlik şirketinin yardımıyla iPhone’u hacklemeyi başarmıştı.

Bu olaydan sonra FBI ile Apple arasındaki gerginlik azalmış olsa da, Apple bir kez daha güvenlik güçlerini kızdıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Amerikalı teknoloji devi, iOS 12’de iPhone’u hacklemeyi neredeyse imkansız hale getirecek önlemler olacağını açıkladı.

“USB Restricted Mode” adını taşıyan özellik, iPhone’un hacklenmesini önleyecek. Bu özellik ile GrayShift ve Cellebrite gibi firmaların geliştirdiği hackleme teknikleri işe yaramaz hale gelecek. Apple, bu yeni özelliği FBI tartışması yaşanmadan önce geliştirmeye başladıklarını açıkladı.

Amerikalı teknoloji devi bu yeni adımıyla kullanıcıların güvenini kazanmayı amaçlıyor. Şirket bundan sonra kişisel verilerin hem hackerlara hem de güvenlik güçlerine karşı daha iyi korunacağına vurgu yaptı.

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