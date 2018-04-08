iOS’tan Android’e: En çok radyasyon yayan akıllı telefonlar açıklandı!

Radyasyon demek günümüzde akıllı telefon demek. Birçok kişi akıllı telefonların radyasyon seviyelerinden dolayı sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor. Bunun tam tersini düşünenler de var tabi. Bu düşüncelerin sahipleri cihazların radyasyon seviyesinin 0.60 Watt’tan(W) düşük olduğu sürece sorun yaratmadığı kanısında. Radyasyon ölçümleri konusunda herkesçe kabul görmüş kurumlardan biri olan Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, bu değerleri teker teker ölçtü ve en çok radyasyon yayan akıllı telefonları açıkladı.

İŞTE EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR

Ofisin web sitesinde bulunan listenin ilk üç sırasında Çinli üreticiler bulunuyor. Listeye göre en çok radyasyon yayan akıllı telefon 1,75 W’lık değeri ile Android One’lı Xiaomi Mi A1. Çinli üretici Xiaomi’nin son model akıllı telefonu özellikleriyle takdir kazanırken radyasyon değerinin yüksekliğiyle büyük risk oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında 1,68 W’lık değeri ile OnePlus 5T yer alıyor. OnePlus’ın ardından yine bir Çinli üretici Huawei geliyor. Huawei Mate 9 1,64 W’lık değeri ile OnePlus’ın hemen arkasında yer alıyor.