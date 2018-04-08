iOS’tan Android’e: En çok radyasyon yayan akıllı telefonlar açıklandı!

Radyasyon demek günümüzde akıllı telefon demek. Birçok kişi akıllı telefonların radyasyon seviyelerinden dolayı sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor. Bunun tam tersini düşünenler de var tabi. Bu düşüncelerin sahipleri cihazların radyasyon seviyesinin 0.60 Watt’tan(W) düşük olduğu sürece sorun yaratmadığı kanısında. Radyasyon ölçümleri konusunda herkesçe kabul görmüş kurumlardan biri olan Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, bu değerleri teker teker ölçtü ve en çok radyasyon yayan akıllı telefonları açıkladı.
İŞTE EN ÇOK RADYASYON YAYAN AKILLI TELEFONLAR
Ofisin web sitesinde bulunan listenin ilk üç sırasında Çinli üreticiler bulunuyor. Listeye göre en çok radyasyon yayan akıllı telefon 1,75 W’lık değeri ile Android One’lı Xiaomi Mi A1. Çinli üretici Xiaomi’nin son model akıllı telefonu özellikleriyle takdir kazanırken radyasyon değerinin yüksekliğiyle büyük risk oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında 1,68 W’lık değeri ile OnePlus 5T yer alıyor. OnePlus’ın ardından yine bir Çinli üretici Huawei geliyor. Huawei Mate 9 1,64 W’lık değeri ile OnePlus’ın hemen arkasında yer alıyor.
iPHONE RADYASYON LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?
Listenin en dikkat çeken kısmı iPhone’lar. iPhone 7 1,38 W ile listede 11. sırada. Uzmanların dikkat çektiği 0,60 W’lık değerin çok çok üstünde olan iPhone 7 her ne kadar yasal sınırlar içinde olsa da risk taşıyabilir. Sonuçta ister İOS olsun ister Android, akıllı telefon kullanıcılarının baş ağrısından şikayetçi olduğu duyulmamış şey değil. Bu baş ağrılarının temelinde radyasyon yatıyor olabilir. Yeri gelmişken en az radyasyon yayan telefonunu da paylaşalım. Listenin en altında 0,27 W’lik değeri ile ZTE Blade A910 yer alıyor. İlginç bir şekilde listenin başını da sonunu da Çinli üreticiler oluşturuyor.
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