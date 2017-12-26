iOS ve MacOS birleşiyor, yeni dönem başlıyor!

Apple geliştiricilere üzerinde çalıştığı platforma göre ayarlanabilen uygulamalar tasarlamalarına imkan sunmayı planlıyor. Bu uygulamalar iPhone ya da iPad'de dokunmatik girişlerle Mac üzerinde ise fare ve izleme dörtgeniyle kullanılabilecek. Bu birleştirilmiş uygulamaların resmi duyurusunun Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda yani WWDC 2018'de yapılacağı düşünülüyor. Bu sistemin nasıl işleyeceği ise henüz bilinmiyor. Tahminlere göre macOS, iOS’un belirli çalışma kısımlarını taklit edecek yada geliştiriciler aynı anda iki farklı uygulama için de kodlama yapacak.
Bu sistemin benzeri daha önce başka şirketler tarafından da yapıldı. Microsoft Evrensel Windows Platformu uygulamalarıyla, geliştiricilere Windows telefonlar, Xbox HoloLens ve Surface Hub üzerinde çalışabilecek uygulamalar geliştirme imkanı sunmuştu. Ayrıca Google da Android uygulamalarını Chrome OS'a getirerek benzer bir yola girmişti.
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