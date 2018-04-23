iOS ve MacOS birleşmesi nasıl olacak

Apple CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu birleşme üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Tim Cook, herşeyden önce Apple’ın kullanıcı odaklı bir şirket olduğunu hatırlattı. Herşeyi para odaklı düşünmediklerini belirten Apple CEO’su, kendilerine çok fazla para getirecek hamleleri, kullanıcıları mutsuz edeceği gerekçesiyle yapmadıklarını ifade etti. iOS ve MacOS’in birleşmesi konusunda da net konuşan Cook, bu birleşmenin kendilerine avantaj sağlayabileceğini söyledi. Kullanıcılar açısından düşünce bu bileşmenin pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirebileceğine işaret eden Apple CEO’su, tam olarak da bu yüzden iki işletim sisteminin yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini söyledi.

Yani iOS ve MacOS’in birleşmesi, şimdilik rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Eğer bu birleşme gerçekleşseydi, iPhone ve iPad için hazırlanan uygulamalar Mac modellerinde de çalışacaktı. Ya da Mac için yazılan bir uygulama iPhone ya da iPad üzerinde de çalışabilecekti. Sonuç olarak Apple, hiç bir zaman onaylamadığı bu fikri tamamen rafa kaldırmış oldu.

Genel olarak düşündüğümüzde, gerçekten de iOS ve MacOS’in kendine has bir güzelliklerinin olduğu inkar edilemez. O yüzden Apple’ın birleşmeme kararı, doğru bir adım olmuş diyebiliriz.

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