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iPad’e rakip tablet!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:51 | Son Güncelleme

Microsoft’tan sonra Samsung da Apple’ın iPad’lerine rakip olacak daha uygun fiyatlı bir tablet geliştiriyor. Bu tabletin Galaxy Tab Advanced 2 olması bekleniyor.

iPad’e rakip tablet!

Apple ürünleri genelde yüksek fiyatları ile bilinse de, söz konusu üst segmentler tabletler olduğunda Microsoft ve Samsung’un premium ürünleri iPad’den çok daha yüksek fiyatlara sahip. Bu da üst segment bir tablet arayan kullanıcıların iPad’e yönelmesine neden oluyor.

Bu durumun farkında olan Microsoft, bir süre önce daha uygun fiyatlı Surface modeller üzerinde çalışmaya başlamıştı. Şimdi Samsung da Microsoft’un yolundan gidiyor.

Bildiğiniz gibi Galaxy Tab S4′ün bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl çıkaracağı tek tablet Tab S4 olmayacak. Şirketin bunun yanı sıra Apple’ın iPad’lerine doğrudan rakip olacak farklı bir model üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Galaxy Tab Advanced 2 adını taşıyan bu tabletin, Galaxy Tab S4’ün daha düşük maliyetli versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin resmi internet sitesinde SM-T583 model numarasıyla görülen tabletin Tab Advanced 2 olduğu söyleniyor. 10 inç ekrana sahip olacağı iddia edilen tabletin fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPad Apple teknoloji

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