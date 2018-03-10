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iPad Pro ile bombayı patlatıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Gelen haberlere bakılırsa Apple önümüzdeki üç ay içerisinde yeni iPad Pro Tabletini piyasaya sürecek. Bakın bu yeni Tablet PC’nin bomba özelliği ne olacak.

iPad Pro ile bombayı patlatıyor

Apple’ın çok yakın süre içerisinde bir lansman yaparak yeni iPad Pro Tablet PC’nin tanıtılması bekleniyor. Sadece bir tane değil birkaç tane model piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Bu yeni iPad’lerin, şirketin geçen sene iPhone X ile tanıtılan Face ID teknolojisini sunması bekleniyor. Bir analist, yeni iPad Pro modellerinin yakında seri üretime geçebileceğini, ancak yalnızca gelecek çeyrekte müşterilere sunulacağını iddia ediyor.

Apple’ın son yasal düzenlemeleri, şirketin çok uzak olmayan bir gelecekte piyasaya sürülmesi için iki yeni iPad modeli hazırladığını ortaya koyuyor. Apple’ın henüz yeni tabletler hakkında bir açıklaması yok, ancak bu beklenen bir şey, çünkü şirket yeni ürünleriyle ilgili bilgileri tanıtım öncesi hiçbir şekilde paylaşmıyor.

Face ID Kesin Gibi

Rosenblatt Menkul Değerler^den Jun Zhang, Apple’ın önümüzdeki çeyrekte yeni iPad’lerinin 8 milyon ünite kadar sevkiyat yapacağını tahmin ediyor. Apple’ın 10.5 inç ve 12.9 inç iPad Pro güncellenmiş modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Belki de en büyük eklenti, iPad’de Face ID ve Animoji gibi özellikleri getirecek olan ön yüzdeki TrueDepth kamerası. Özellikler söz konusu olduğunda, yeni tabletlerin Apple’ın A11X işlemcilerini içermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPad tablet Apple

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