iPhone 11 nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?

Bir sonraki Apple akıllı telefonu , tanıtılmasından aylar öncesinden şimdiden merak ediliyor, özelliklerinin ne olacağı tüketiciler arasında tartışılıyor. İsminin iPhone 11 olacağı ise şimdiden kararlaştırılmış gibi... Fakat kısa bir süre önce Apple'ın hisse fiyatlarının düştüğü düşünüldüğünde, yakın gelecekte Amerikalı şirketi bazı zorluklar bekliyor. Özellikle de bu hisse performansını göz önüne alırsak. Son zamanlarda akıllı telefonlar için global çapta satış noktasında performans düşüklüğü söz konusu. Son 12 ay içinde yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydedilmiş durumda. Bu elbette her cep telefonu üreticisi kadar Apple'ı da etkiliyor. Şirket iPhone X ile belki de bugüne kadarki en büyük kozunu oynadı. Ancak tüketicileri kendine çekmek için daha fazlasını yapması gerekiyor. Bunun için de iPhone 11'de çizgiyi yukarıya çekeceği düşünülüyor. Peki, iPhone 11 nasıl olacak? Erken gelen raporlar, Apple'ın iPhone 11'de özellikle akıllı telefonun pil ömrünün performans özelliklerine odaklanacağını söylüyor. Kısa bir süre önce sızdırılmış bir belgede, Apple'ın iPhone 11'de, halihazırdaki amiralleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'tan daha istikrarlı pil yönetimi ve performansı sağlayacak altyapı kullanılacağı öngörülüyor. Yani diyebiliriz ki, iPhone 11'in pil ömrü döngüsü, selef modellere göre daha gelişmiş olacak ve öte yandan, beklenmeyen ani kapanmalar bu telefonda olmayacak.

Önemli bir diğer iPhone 11 özelliklerinden biri de, iPhone X'in tasarım dilini sürdürecek olması. Telefon, tasarımıyla iPhone X'in yerini alacak ve 5.8 inç boyutunda kavisli OLED ekranın sahibi olacak. Ancak bir diğer habere göre, iPhone 11'de iki farklı model daha olacak ve bunlar yine iPhone 8'ler gibi kolcu kuvvetler olacak. Buna göre, ana amiral modele ek olarak 6.1 inç LCD ve 6.5 inç OLED ekranlı iki farklı iPhone 11 modeli daha görebiliriz. Elbette bu senaryoda telefonların isimlerini şu şekilde görmek de mümkün: iPhone X Plus, iPhone 11 ve iPhone 11 Plus. Bu gelen son havadis, KGI Securities analistlerine ait. Söylediklerine göre, telefonlar farklı pazarlara göre dağıtılabilir. Özellikle 6.5 inç OLED ve 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modellerini Çin özelinde değerlendirme ihtimalini öne süren analistler, bu telefonların 650 ila 750 Dolar bandından işlem görmesini bekliyor. iPhone X Plus için ise, yine 1000 Dolar öngörebiliriz. Eğer söz konusu bu iddia gerçekleşirse, Apple'ın da diğer akıllı telefon üreticileri gibi pazarı çok fazla ürünle domine etme düşüncesinde olduğunu söyleyebiliriz.