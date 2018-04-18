iPhone 2018 için hazırlıklar başlıyor!

Macrumors’ta yer verilen bilgilere göre Samsung, Eylül 2018 itibarıyla ilk kez görücüye çıkması muhtemel iPhone ailesi için OLED ekran panelleri üretecek ve bu üretim sürecinin de mayıs ayı itibarıyla başlayacağı konuşuluyor. Bu, geçen sene başlatılan üretim sürecine göre daha erken bir tarih. Böylece panel tedariğinde bir sıkıntının yaşanmaması isteniyor olabilir. Bilindiği üzere Apple’ın “Geleceğin iPhone’u” olarak lanse ettiği ürünü iPhoneX’de de OLED ekran paneli kullanılıyor.

Söylentilere göre Samsung’un üreteceği OLED ekran panellerinin boyutları 5.8 inch ve 6.5 inch olacak. 5.8 inch ekran panelinin iPhoneXs, 6.5 inch panelin de IPhone Xs Plus için tercih edileceği ekleniyor. Bu arada, isim takıları giderek daha bir karmaşık hal alıyor gibi sanki? Ayrıca, 6.5 inch ekranlı bir phablet telefon hazırlanırsa artık iPad Mini’ye de pek gerek kalmaz gibi…

Bu arada, daha önce gelen haberlerde, yeni telefonların ekran panelleri için LG’nin de üretici koltuğunda oturabileceği konuşuluyordu, ama LG’nin yüksek talebi karşılamasının zor olduğu dile getiriliyor.

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