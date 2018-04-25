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iPhone 5S, iOS 12 güncellemesini alacak mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2018 07:42 | Son Güncelleme

Apple genel olarak her yıl bir modelini kızağa çekiyor. Örneğin geçtiğimiz yıl iPhone 5 “cutoff modeli” olarak lanse edilmiş ve güncelleme alamamış. Doğal olarak bu sene aynı olayın iPhone 5S’in de başına gelmesi bekleniyordu.

iPhone 5S, iOS 12 güncellemesini alacak mı?

Malum 5S satışa sunulalı neredeyse 5 sene oldu. Hatırlanacağı üzere Apple’ın Touch ID’yi kullandığı ilk model olan 5S, 2013 yılında satışa sunulmuştu.

Bilindiği üzere önümüzdeki Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC etkinliğinde Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 12 tanıtılacak. Peki, pek çok yeni özelliğe gebe olan iOS 12 hangi iPhone modelleri için yayınlanacak? Bu şu anda bilinmiyor. Fakat Apple iPhone 5S sahiplerine son bir jest daha yapacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapor, Apple’ın iOS 12’yi iPhone 5S üzerinde test ettiğini ortaya çıkardı. Bu yeni iOS sürümünün 5S için de yayınlanabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan bazı kesimler bu testin 5S üzerinde değil, yeni SE modeli üzerinde gerçekleştiğini fakat Apple’ın açık vermemek için 5S ismini tercihlediğini iddia ediyor. Fakat bu zayıf bir ihtimal diyebiliriz.

Büyük olasılıkla, Apple 5S sahiplerine son bir jest daha yapacaktır. Önümüzdeki yıl aynı jestin iPhone 6 sahipleri için yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. Şayet bu sene kızağa çekilen bir model olmayacaksa, önümüzdeki yıl 5S ve 6 modellerinin güncelleme desteği eş zamanlı olarak kesilebilir. Bekleyip göreceğiz.

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