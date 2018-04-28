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iPhone 8’in o kronik hatası düzeltildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı üzere Apple kısa süre önce iOS 11.3 sürümünü yayınlamıştı. Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte işletim sistemi bazlı bazı hatalar düzeltilmiş, en önemlisi de eski iPhone modellerinin işlemci gücü kısıtlaması, kullanıcı inisiyatifine bırakılmıştı.

iPhone 8’in o kronik hatası düzeltildi!

Fakat 11.3 güncellemesi ile birlikte bazı sorunlar da ortaya çıktı. Bunlardan önemlisi iPhone 8 ekran hatası ile bazı donma problemleriydi. Nitekim Apple bu hataları da yeni yayınladığı iOS 11.3.1 ile giderdiğini açıkladı.

Peki iOS 11.3 ile gelen iPhone 8 ekran hatası ne gibi dezavantajlara sahipti. Öncelikle bunu bir hatırlayalım.
Bilindiği üzere pek çok firma gibi Apple da kırılan ekranlara garanti vermiyor. Bu kırılan ekranı Apple servisinde değiştirmek ise size ufak bir servete mal olabiliyor. Hal böyle olunca genel olarak kullanıcılar da 3. parti üreticiler tarafından geliştirilen ucuz ekranları tercih ediyorlar.

Güncelleme ile ortaya çıkan iPhone 8 ekran hatası, 3. parti tarafından üretilen ekranların kullanım dışı kalmasına neden olmuştu. Bu ekranlarda dokunmatik bölüm tamamen devre dışı kalmıştı.
Kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler üzere Apple hemen yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte iOS sürümü 11.3.1’e yükseltildi. Ayrıca iPhone 8’de ortaya çıkan ekran sorunu da tamamen giderilmiş oldu. Güncelleme sonrası şimdilik iPhone 8 sahiplerinden kayda değer bir şikayet gelmiş değil. Fakat yine de emin olmak için bir süre daha beklemek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 8 İOS 11.3 Apple

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