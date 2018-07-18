iPhone 9 kılıfıyla görüntülendi

Her zaman olduğu gibi Apple'ın yeni ürün tanıtımları öncesinde dedikodu kazanları kaynamaya başladı. Her geçen gün farklı ve zaman zaman uçuk iddiaların ortaya atıldığı bu dönemlerde internete birçok fotoğraf ve görüntü sızıyor. Bunlardan biri de eylül ayında Apple'ın tanıtması kesin olan yeni modeli iPhone 9 ile ilgili olarak ortaya çıktı.

iPhone 9 çentikli ekranla geliyor

Ortaya çıkan görsellerle iPhone 9 net olarak görülüyor ve özellikleri konusunda az çok fikir edinebiliyoruz. Öncelikle şunu belirtelim telefon çentikli bir ekran ile geliyor. Yani iPhone 9'da iPhone X'da olduğu gibi çentikli bir ekrana sahip olacak. Telefonun ekranı ise LCD panel teknolojisini kullanacak. Kılıf görsellerine bakılacak olursa telefonda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Muhtemelen parmak izi okuyucu yerine Face ID teknolojisi yer alacak.

Görsellerde dikkat çeken bir diğer nokta ise iPhone 9'da tek kameranın yer alması. Yani iPhone 9 beklendiği gibi çift kamera ile gelmeyebilir. Öte yandan görsellere göre iPhone 9 kalın bir telefon olacak. Bu da daha önce ortaya atılan 150.9 x 76.5 x 8.3 mm boyutlarında olacağı iddialarına da güçlendiriyor.

Tüm sızıntılarda olduğu gibi bu bilgilerin gerçekliği konusunda bir kesinlik söz konusu değil. Ancak daha önceki iPhone modellerinde de telefonun kılıf üreticilerine gönderilen ve çalışmayan sürümleri sızmıştı. Bu yüzden ortya çıkan görüntülerin gerçek olma ihtimali de bulunuyor.

Kaynak: Teknolojioku

