iPhone 9, X (2018), X Plus karşınızda!

Birkaç gündür Apple’ın yeni telefonlarının tasarımları iyiden iyiye netleşti ve bugün de net şekilde belli oldu. Bildiğiniz gibi bu sene eylül ayında üç model duyurulacak ve bunlar iki majör, bir nispeten uygun fiyatlı olmak üzere konumlandırılacak. 2018 model X ve X Plus amiral gemisi unvanını taşırken, 9 yine üst düzey özelliklere sahip olacak.
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz sol ve sağdaki ikili X ve X Plus‘ı temsil ediyor. Modelleri ayıran unsur ekran boyutu, teknik detaylar çok benzer. Nitekim iki model de OLED panel ve aynı kameralara sahip olacaklar. Diğer detaylar zaten neredeyse aynı.
iPhone 9 ise birtakım farklılıklar içeriyor. Ortada görmüş olduğunuz cihaz, 6.1 inçlik yine çentikli fakat LCD panele sahip. Ayrıca arkada çift yerine tek kamera yer alıyor.
Alışageldiğimiz üzere 11 Eylül‘de lanse edilecek olan telefonlar, ayın sonunda satışa çıkacak. Ancak LCD ekranlı modelin kasıma kadar satışa çıkmayacağı düşünülüyor.
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