iPhone 9’da MediaTek imzası

Apple’ın Qualcomm ile yaşadığı sürtüşme hepimizin malumu. Teknoloji dünyasının iki dev ismi arasındaki restleşme pek de hoş sonuçlanmamıştı. Qualcomm’un Apple’dan tazminat talep etmesi sonrası, Apple’da Amerikalı yonga seti üreticisi ile ticari ilişkilerini kesme kararı almıştı. Peki önümüzdeki dönem çıkacak olan iPhone 9, iPhone Xs ve Xs Plus modellerinde, kablosuz modem desteği hangi firmadan sağlanacak?

Bilindiği üzere Apple uzun süredir kablosuz modem tarafında Qualcomm ve Intel ile çalışıyordu. Bu noktada asıl pay Qualcomm’a aitken, Intel’de hatırı sayılır derecede ürünün modem desteğini sağlıyordu.

Şimdi Qualcomm’un saf dışı bırakılmasıyla birlikte tüm yük Intel’in sırtına binmiş oldu. Fakat bu işi sadece Intel’e yüklemek istemeyen Apple ikinci bir planı devreye sokmuş durumda. Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, çip sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek ile el sıkıştı. Elbette bu şimdilik kesinleşmiş bir olay değil. Fakat MediaTek’in gerek modem, gerekse de yonga seti pazarında ne kadar etkin bir isim olduğu biliniyor.