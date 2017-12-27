HABER

iPhone 9’da MediaTek imzası

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 16:53 | Son Güncelleme 8 saat önce

Apple, çip sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek ile el sıkıştı.

iPhone 9’da MediaTek imzası

Apple’ın Qualcomm ile yaşadığı sürtüşme hepimizin malumu. Teknoloji dünyasının iki dev ismi arasındaki restleşme pek de hoş sonuçlanmamıştı. Qualcomm’un Apple’dan tazminat talep etmesi sonrası, Apple’da Amerikalı yonga seti üreticisi ile ticari ilişkilerini kesme kararı almıştı. Peki önümüzdeki dönem çıkacak olan iPhone 9, iPhone Xs ve Xs Plus modellerinde, kablosuz modem desteği hangi firmadan sağlanacak?

Bilindiği üzere Apple uzun süredir kablosuz modem tarafında Qualcomm ve Intel ile çalışıyordu. Bu noktada asıl pay Qualcomm’a aitken, Intel’de hatırı sayılır derecede ürünün modem desteğini sağlıyordu.

Şimdi Qualcomm’un saf dışı bırakılmasıyla birlikte tüm yük Intel’in sırtına binmiş oldu. Fakat bu işi sadece Intel’e yüklemek istemeyen Apple ikinci bir planı devreye sokmuş durumda. Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, çip sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek ile el sıkıştı. Elbette bu şimdilik kesinleşmiş bir olay değil. Fakat MediaTek’in gerek modem, gerekse de yonga seti pazarında ne kadar etkin bir isim olduğu biliniyor.

Zaten Apple’ın MediaTek ile dirsek teması halinde olduğu uzun süredir biliniyordu. Dolayısıyla bu haber teknoloji gündemini az çok yakından takip edenler için pek de büyük bir sürpriz olmamıştır. Şimdi asıl sorulması gereken soru, iPhone 9 ve diğer yeni iPhone modellerinde kullanılan modemlerin istenilen kaliteye ulaşıp ulaşamayacağı.

Oppo A75 özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone 9

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

İlginizi Çekebilir

Apple'ı şaşırtan 'kıl' şikayeti! Türk kullanıcı parasını geri aldı

Apple'ı şaşırtan 'kıl' şikayeti! Türk kullanıcı parasını geri aldı

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Instagram'da bomba özellik! Artık fotoğraf paylaşırken...

Instagram'da bomba özellik! Artık fotoğraf paylaşırken...

Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

Facebook hesap silme ve kapatma nasıl yapılır? Facebook hesap silme linki için tıklayın

Facebook hesap silme ve kapatma nasıl yapılır? Facebook hesap silme linki için tıklayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uber araba kiralama bölümünü sattı

Uber araba kiralama bölümünü sattı

Samsung Galaxy S9 resmen geliyor!

Samsung Galaxy S9 resmen geliyor!

WhatsApp 2018’den itibaren bu telefonlarda olmayacak!

WhatsApp 2018’den itibaren bu telefonlarda olmayacak!

İçini açtıklarında inanamadılar!

İçini açtıklarında inanamadılar!

Bu tuş ile ATM’leri saniyeler içinde boşaltabilirler!

Bu tuş ile ATM’leri saniyeler içinde boşaltabilirler!

İşte 2017 yılının en beğenilen akıllı telefonu

İşte 2017 yılının en beğenilen akıllı telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.