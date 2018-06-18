iPhone’a hızlı şarj geliyor

Bildiğiniz gibi iPhone 8 ve iPhone X hızlı şarj özelliğine sahipti. Ancak Apple’ın yeni telefonlarındaki hızlı şarj, üst segment Android telefonlardaki hızlı şarj teknolojileri ile kıyaslandığında oldukça zayıf kaldı. Apple bu konuda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Amerikalı teknoloji devi bu yılki iPhone modelleri ile bu açığını kapatmaya hazırlanıyor.

iPhone hızlı şarj özelliği konusunda önemli geliştirmelere gidiyor

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang’in yeni raporuna göre, Apple daha gelişmiş bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Üstelik bu yeni teknolojinin eylül ayında çıkacak yeni iPhone modellerinde kullanılabileceği söyleniyor.

Android telefonlardaki hızlı şarj özelliğiyle yarışacak bir teknoloji üzerinde çalışan Apple, şarj teknolojisi için çalıştığı üreticileri değiştirecek. Şirketin ON Semiconductor ve NXP Semiconductors ile çalışmayı bırakacağı söyleniyor. Şirket bundan sonra şarj teknolojilerinin üreticisi olarak Power Integrations ile çalışacak.

Apple’ın şu anda kullandığı 5-volt / 2-amp şarj modüllerinin yerine 9-volt / 2-amp ve 5-volt / 3 amp modüller koyacağı gelen bilgiler arasında.

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