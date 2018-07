iPhone’a yeni özellik: USB Aksesuarları

Güncellemeyi alan modeller



iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

9.7 inç iPad

12.9 inç iPad Pro

nesil 12.9 inç iPad Pro nesil 10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod Touch 6. Nesil

Nokia ve China Mobile’dan dev ortaklık