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iPhone’a yeni özellik: USB Aksesuarları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

iPhone’a yeni özellik iOS 11.4.1 güncellemesi ile sessiz sedasız eklendi. iPhone’a yeni özellik, USB cihazlarının daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. İşte iPhone’a gelen yeni özelliğin detayları.

iPhone’a yeni özellik: USB Aksesuarları

Apple, dün gece uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde test ettiği iOS 11.4.1 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncellemenin detaylarında AirPlay 2 ve güvenlik sorunlarının çözüldüğü yazıyordu. Ancak iOS 11.4.1 ile yepyeni bir özelliğin daha sisteme sessiz sedasız eklendiği ortaya çıktı.

Ayarlar>Face ID/Touch ID ve Parola bölümüne eklenen USB Aksesuarları seçeneği, iPhone’a takılan USB cihazlarının güvenliğini arttırıyor. Eğer iPhone’a bir USB aksesuarı taktığınızda ve bir saati aşkın bir süredir iPhone kitliyken, aksesuarın bağlantısı otomatik olarak engelleniyor.

Bildiğiniz gibi iPhone’a, kamera adaptörü yardımı ile USB amfi veya fotoğraf makineleri bağlanabiliyor. Bu aksesuarlarda yaşanacak bir güvenlik açığı bazen direkt olarak iPhone’u etkileyebiliyor. Apple da bunun önüne geçmek için USB Aksesuarları seçeneğini sisteme eklemiş olabilir.

Güncellemeyi Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
9.7 inç iPad
12.9 inç iPad Pro

  1. nesil 12.9 inç iPad Pro
  2. nesil 10.5 inç iPad Pro
    9.7 inç iPad Pro
    iPad Air 2
    iPad Air
    iPad 5. nesil
    iPad mini 4
    iPad mini 3
    iPad mini 2
    iPod Touch 6. Nesil

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Anahtar Kelimeler:
iPhone USB

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