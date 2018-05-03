iPhone gelirleri yüzde 14 arttı

Çin ve Japonya pazarı için yaptığı atılımların meyvesini ilk çeyrekte toplayan Apple, iPhone X’un satışlarından da oldukça memnun. AIDS ile mücadele kapsamında üretilen Product (RED) iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, şimdilik ilk çeyrek raporlarında yer almıyor. Kırmızı parlak arka cam yüzeyi ile dikkat çeken Product (RED) iPhone 8 modellerinin, 2. çeyrekte de Apple’ın kasasını dolduracağı düşünülüyor.

Tim Cook; kullanıcıların iPhone X modeline diğer iPhone’lardan daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Tim Cook ayrıca; merakla beklenen ucuz iPhone modeli için de üstünkörü bir açıklama da bulundu. CEO, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için farklı iPhone‘lar sunacaklarını dile getirdi.

Bu açıklamanın; 2018’in sonlarına doğru tanıtılması beklenen uygun fiyatlı 6.1 inç iPhone modeline bir gönderme olduğu söyleniyor. Ancak uygun fiyatlı iPhone’un, 500 ila 600 dolar arasında olacağını belirtelim.

Rapora göre; iPhone gelirleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 14’lük bir artış gösterdi. Apple’ın fiyatı ile dikkat çeken Mac modellerinde ise bir artış yaşanmadı. Diğer ürünler kategorisinde ise Apple’ın yüzün maalesef ki gülmedi. Apple, bu bölümde geçtiğimiz yıla göre yüzde 28’lik bir düşüş yaşadı.

Akıllı hoparlör HomePod ile yüzü bir türlü gülmeyen Apple, yakında yayınlayacağı güncellemeler ile HomePod’a yeni özellikler ekleyecek.

Son olarak Apple’ın iTunes Store ve Apple Music gibi servislerinin yer aldığı Servisler kategorisinde, geçtiğimiz yıla göre yüzde 31’lik bir büyüme elde ettiğini belirtelim.

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