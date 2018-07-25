Apple, mobil işletim sistemi iOS için sık sık güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemler ile sistemdeki sorunları ve güvenlik açıklarını çözen Cupertinolu teknoloji devi, yeni özellikleri de zaman zaman major güncellemeler ile kullanıcılarına sunuyor.

Biz de karşınıza iPhone güncelleme nasıl yapılır? rehberi ile çıkıyoruz. En son iOS sürümünü yükleyerek iPhone’unuzda yeni özellikleri kullanmanın yanında performans iyileştirmeleri sayesinde daha hızlı iPhone deneyimi yaşayabilirsiniz.

iPhone’unuzu güncellemeye başlamadan önce mutlaka yedek almalısınız. Yedekleme işlemini ister iCloud isterseniz de iTunes üzerinden yapabilirsiniz. iPhone’u iCloud üzerinden yedeklemek için; iPhone>Ayarlar>Profil>iCloud>iCloud Yedekeleme>Şimdi Yedekle seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Eğer 64 GB veya 128 GB iPhone modeli kullanıyorsanız, iCloud’un standart gelen 5 GB’lık yedekleme alanı yeterli olmayacaktır. Bir de bu yedekleme işlemi sırasında Wi-Fi bağlantısı gerektiğini belirtelim. Gelin dilerseniz en sağlıklı olan iTunes üzerinden yedekleme işlemine geçelim.