Apple, mobil işletim sistemi iOS için sık sık güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemler ile sistemdeki sorunları ve güvenlik açıklarını çözen Cupertinolu teknoloji devi, yeni özellikleri de zaman zaman major güncellemeler ile kullanıcılarına sunuyor.
Biz de karşınıza iPhone güncelleme nasıl yapılır? rehberi ile çıkıyoruz. En son iOS sürümünü yükleyerek iPhone’unuzda yeni özellikleri kullanmanın yanında performans iyileştirmeleri sayesinde daha hızlı iPhone deneyimi yaşayabilirsiniz.
iPhone’unuzu güncellemeye başlamadan önce mutlaka yedek almalısınız. Yedekleme işlemini ister iCloud isterseniz de iTunes üzerinden yapabilirsiniz. iPhone’u iCloud üzerinden yedeklemek için; iPhone>Ayarlar>Profil>iCloud>iCloud Yedekeleme>Şimdi Yedekle seçeneğine tıklayabilirsiniz.
Eğer 64 GB veya 128 GB iPhone modeli kullanıyorsanız, iCloud’un standart gelen 5 GB’lık yedekleme alanı yeterli olmayacaktır. Bir de bu yedekleme işlemi sırasında Wi-Fi bağlantısı gerektiğini belirtelim. Gelin dilerseniz en sağlıklı olan iTunes üzerinden yedekleme işlemine geçelim.
iTunes ile iPhone yedekleme
iTunes ile iPhone’u yedeklemek için önce buradan iTunes’un en son sürümünü indirin. Daha sonra uygulamayı açın ve iPhone’u Lightning kablo ile PC veya Mac’e bağlayın. iTunes’un üst bölümünde yer alan iPhone simgesine tıklayın. Karşınıza açılan ekrandan; “Şimdi Yedekle” seçeneğine tıklayın. Yedekleme işlemi bitene kadar iPhone’un bağlantısını koparmayın. iPhone’u yedekledikten sonra gelelim iPhone güncelleme işlemine.
iPhone’u güncellemek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki OTA yani iPhone üzerinden güncelleme. OTA üzerinden güncellemek için; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iPhone’u güncelleyebilirsiniz. Güncelleme işlemine başlamak için iPhone’unuzun Wi-Fi ağına bağlı olması ve en az yüzde 70 şarjının olması gerekiyor.
Şimdilik iOS’in son sürümü iOS 11.4.1 olarak görünecektir. Eylül ayında ise iOS 12 güncellemesi yayınlanacak.
Gelelim diğer yöntem olan iTunes ile iPhone güncelleme işlemine. iTunes’u açın. Üst bölümden iPhone simgesine tıklayın. Karşınıza açılan ekrandan, “Güncellemeleri Denetle” seçeneğine tıklayın. iTunes en son iOS sürümünü otomatik olarak komple indirecektir.
Örnek vermek gerekirse; OTA üzerinde 250 MB olan güncelleme, iTunes üzerinde yaklaşık 2.5 GB olabiliyor. Çünkü Apple en son iOS sürümünü iTunes’ta komple indiriyor. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu belirtelim.
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