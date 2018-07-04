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iPhone için 5G modem üretmek istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Qualcomm ile yaşadığı gerilim sonrası Apple, mobil modemleri için Intel’e güveniyor. MediaTek ise 5G modemlerin üretimine talip.

iPhone için 5G modem üretmek istiyor

Bildiğiniz gibi Qualcomm ile Apple arasında bir süredir yasal çekişme mevcut. Bundan önceki dönemde iPhone modemlerinin üretimini hem Intel hem Qualcomm’a yaptıran Apple’ın, bu sırada birtakım patentleri ihlal ettiği iddia ediliyor. Belirttiğimiz gibi dava süreci devam ediyor ve ABD’li şirket modemlerinin üretimini Intel’e teslim etmek zorunda kaldı. Zira bu denli büyük bir siparişi kaldırabilecek alternatif de yok.

Üretimi yalnızca Intel’in yapmasından memnun olmayan Apple’ın, eskiden olduğu gibi Qualcomm+Intel konfigürasyonuna döneceği söylentileri son dönemde ortaya çıkmıştı. Bu şaşırtıcı gelmesin, çünkü kavgalıyken yapılan alışverişler, kar uğruna şirketler arasında yıllardır yaşanan bir şey. Bunun en iyi örneği Samsung ve Apple. Dolayısıyla yasal süreç işlerken, üretim eskisi gibi devam edebilir.

Ancak bir ihtimal daha var; yeni söylentilere göre MediaTek de gelecek yılki 5G modemlerin üretimine talip. Helio M70 ile halihazırda 5 Gbps’e kadar destek veren 5G modemini de piyasaya süren MediaTek, alanda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor.

Apple’ın 2019 için kime güveneceği hala belli değil. Bir şeylerin netleşmesi için 5G teknolojisinde de ana hatların belli olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Intel

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