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iPhone ismini değiştirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Bugün ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Apple iPhone modellerinde yeni bir isimlendirmeye gidecek. Bilindiği üzere şimdiye kadar çıkan modellerde birbirini takip eden isimlere sahipti. 4, 4s, 5, 5s, 6, 6s…. ve sonunda da iPhone X. Peki Cupertino merkezli şirket yeni bir isim derken tam olarak neyi kast ediyor. İşte konunun detayları.

iPhone ismini değiştirecek

Burada iPhone isminin değiştirilmesinden asıl kasıt sonda yer alan takıların değiştirilmesi. Yani Apple artık iPhone 11, iPhone 12, iPhone XXX şeklinde yola devam etmek istemiyor. Hatırlanacağı üzere buna benzer bir karar iPad için de alınmıştı. Sonuç olarak yeni tanıtılan iPad, sadece “iPad” ismiyle tanıtıldı.

Dolayısıyla yeni gelecek olan iPhone modellerinde de benzer bir isimlendirmeye gidilebileceği konuşuluyor. Yani her sene çıkan modelin ismi iPhone olacak. Bizler bunu yenilenmiş iPhone olarak lanse edeceğiz.

Elbette bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Zaten 3 farklı iPhone modelinin eş zamanlı olarak tanıtılacak olması da sürecin tıkanmasına yol açmış durumda. Keza temel baz alınan model iPhone ismini alacak olsa bile, diğer modeller için nasıl bir takı getirileceği bilinmiyor. Belki büyük ekranlı model iPhone Plus olarak lanse edilebilir. Fakat LCD ekranlı ucuz iPhone modeli için nasıl bir formül üretilir, işte orası muamma.

Zaten bir noktadan sonra iPhone sonuna gelen takıların kaldırılması şarttı. Belki iPhone 5, 7, 8 demek fazla rahatsız edici olmayabilir. Lakin iPhone 15, 20 demek biraz absürt kaçıyor.

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Apple iPhone

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