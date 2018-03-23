iPhone kullanıcıları dikkat! Siri gizlice mesajlarınızı okuyor olabilir

Siri kuşkusuz Apple’ın yapay zeka alanındaki en iyi işlerinden biri. İlk başlarda birkaç görevi yerine getirebilen Siri artık birçok görevi yerine getirebiliyor deyim yerindeyse eliniz kolunuz oluyor. İşini iyi yapan uygulamalardan olan Siri, bugünlerde çok önemli bir açık ile gündemde.

SİRİ EKRAN KİLİDİNE RAĞMEN MESAJLARI OKUYOR



İOS 11’de keşfedilen açık sayesinde Siri, ‘’Hey Siri mesajlarımı oku’’ komutunu aldığında, Touch ID veya Face ID ile kilit ekranı açılmasa dahi mesajları okuyabiliyor. Böylece, siz telefonunuzu açmasanız bile ikinci bir kişi Siri yoluyla kolaylıkla mesajlarınıza ulaşabiliyor.

APPLE: ‘SORUNUN FARKINDAYIZ’



Söz konusu açıktan sadece Apple’ın kendi mesajlaşma uygulaması ve iMessage etkilenmiyor. iMessage haricinde WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger gibi çok kullanılan üçüncü parti uygulamalar bu açıktan etkileniyor. Kritik güvenlik açığının kulaktan kulağa yayılması ile birlikte Apple, ‘’ Sorunun farkındayız ve sıradaki yazılım güncellemesiyle gidereceğiz” açıklamasında bulundu.