iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!

iOS 11.4 geçtiğimiz haftalarda yayınlanan en son iPhone güncellemesi. Birçok yenilik getiren iOS 11.4 güncellemesi ne yazık ki iPhone kullanıcıların bir derdine derman olamadı; hızlı pil tüketimine.

İOS 11.4 İPHONE PİLLERİNİ HIZLA TÜKETTİ

Apple forumlarında yer alan bazı şikayetlere göre Apple iOS 11.4 güncellemesi ile ani şarj tüketimi sorununu çözemedi. iPhone kullanıcılarının şikayetlerine bakılırsa iOS 11.4, iOS 11’den beri süregelen sorunu daha da perçinledi. Yazılımsal bir hata olduğunu kabul eden Apple, yüzlerce kullanıcının mağdur olmasına yol açtı.

APPLE PİL SORUNU İÇİN SESSİZ KALDI

Apple Forum’da yorumunu paylaşan bir kullanıcının iddiasına göre, %100 şarj ile 4 saat beklemesi alan bir iPhone 6, bu 4 saatin sonunda %60 pil kaybı yaşadı ve pil seviyesi %40’a kadar geriledi. Kullanıcı, iOS 11.4 güncellemesinden önce böyle bir sorun yaşamadığını söyleyerek sorunun iOS 11.4 güncellemesi yaptığından beri sürdüğünü belirtti. Apple tarafından ise konu hakkında hiçbir açıklama gelmedi.



