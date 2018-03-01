Apple'dan aldığınız ancak artık eski popülaritesi olmayan pek çok cihaz artık desteklenmiyor. İşte iOS 12 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Apple'ın yüzüne bakmayacağı cihazları...

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

1 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber Apple'ın en yeni iOS güncellemesi pek çok şeyi değiştirecek; telefonlara yepyeni özellikler eklenecek! ancak bazı cihazlar var ki ölüme terk edilecek! İşte Apple'ın ölüme terk edeceği cihazları...

2 / 32 iPhone 5S Apple'dan resmi bir açıklama yok; ancak şirkete yakın kaynaklar Apple'ın desteğinin iPhone 5S'lere çok yakında biteceğini işaret ediyor!

3 / 32 iPhone 3G Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve tasarımı oldukça beğenilen telefonu. Halihazırda artık pek çok uygulamayı çalıştırmıyor; Apple çoktan fişini çekti bile!

4 / 32 iPhone 3GS iPhone 3G'nin bir üst sürümü; yıllar önce Apple ölüme terk ettiğinden Whatsapp'ı bile bu telefonda kullanamıyorsunuz.

5 / 32 iPhone 4 Satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gören, tasarımıyla o günler fark yaratan iPhone 4, artık Apple'ın umrunda değil ve uygulamalar bu telefonda da çalışmıyor.

6 / 32 iPhone 5 Ciddi batarya sorunlarına sahip olan iPhone 5 de iOS 11 ile birlikte Apple'ın gözden çıkardığı telefonlardan biri oldu.

7 / 32 iPhone 5C Apple'ın plastik tasarımı nedeniyle daha ucuza sattığı; ancak ilgi görmeyen telefonu iPhone 5C de uzun ömürlü olmadı.

8 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber Ancak iPhone'larla da sınırlı değil! Halihazırda ölüme terk edilen iPad ve iPod'lar da var! Peki hangi modeller bunlar dersiniz?

9 / 32 iPod nano (4. nesil) Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.

10 / 32 iPod nano (5. nesil) Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!

11 / 32 iPod shuffle (3. nesil) Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.

12 / 32 iPod touch iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.

13 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod touch (2. nesil)

14 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod touch (3. nesil)

15 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod (5. nesil)

16 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod (5. nesil, 2006 Sonu)

17 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod classic (120 GB)

18 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!

19 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod Hi-Fi

20 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod mini

21 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod nano (2. Nesil)

22 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod nano (3. nesil)

23 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber iPod nano (4. nesil)

24 / 32 MacBook (13 inç, 2009 Ortası) Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var.

25 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber MacBook (13 inç, 2009 Sonu)

26 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber MacBook Air (2009 Ortası)

27 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)

28 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)

29 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber MacBook Pro (15 inç, Parlak)

30 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)

31 / 32 iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber Mac mini (2010 Ortası)