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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.03.2018 03:03 | Son Güncelleme

Apple'dan aldığınız ancak artık eski popülaritesi olmayan pek çok cihaz artık desteklenmiyor. İşte iOS 12 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Apple'ın yüzüne bakmayacağı cihazları...

Apple'dan aldığınız ancak artık eski popülaritesi olmayan pek çok cihaz artık desteklenmiyor. İşte iOS 12 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Apple'ın yüzüne bakmayacağı cihazları...

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Apple'ın en yeni iOS güncellemesi pek çok şeyi değiştirecek; telefonlara yepyeni özellikler eklenecek! ancak bazı cihazlar var ki ölüme terk edilecek! İşte Apple'ın ölüme terk edeceği cihazları...
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iPhone 5S

iPhone 5S
Apple'dan resmi bir açıklama yok; ancak şirkete yakın kaynaklar Apple'ın desteğinin iPhone 5S'lere çok yakında biteceğini işaret ediyor!
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iPhone 3G

iPhone 3G
Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve tasarımı oldukça beğenilen telefonu. Halihazırda artık pek çok uygulamayı çalıştırmıyor; Apple çoktan fişini çekti bile!
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iPhone 3GS

iPhone 3GS
iPhone 3G'nin bir üst sürümü; yıllar önce Apple ölüme terk ettiğinden Whatsapp'ı bile bu telefonda kullanamıyorsunuz.
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iPhone 4

iPhone 4
Satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gören, tasarımıyla o günler fark yaratan iPhone 4, artık Apple'ın umrunda değil ve uygulamalar bu telefonda da çalışmıyor.
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iPhone 5

iPhone 5
Ciddi batarya sorunlarına sahip olan iPhone 5 de iOS 11 ile birlikte Apple'ın gözden çıkardığı telefonlardan biri oldu.
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iPhone 5C

iPhone 5C
Apple'ın plastik tasarımı nedeniyle daha ucuza sattığı; ancak ilgi görmeyen telefonu iPhone 5C de uzun ömürlü olmadı.
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Ancak iPhone'larla da sınırlı değil! Halihazırda ölüme terk edilen iPad ve iPod'lar da var! Peki hangi modeller bunlar dersiniz?
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iPod nano (4. nesil)

iPod nano (4. nesil)
Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.
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iPod nano (5. nesil)

iPod nano (5. nesil)
Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!
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iPod shuffle (3. nesil)

iPod shuffle (3. nesil)
Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.
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iPod touch

iPod touch
iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod touch (2. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod touch (3. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod (5. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod (5. nesil, 2006 Sonu)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod classic (120 GB)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod Hi-Fi
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod mini
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod nano (2. Nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod nano (3. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod nano (4. nesil)
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MacBook (13 inç, 2009 Ortası)

MacBook (13 inç, 2009 Ortası)
Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var.
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook (13 inç, 2009 Sonu)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Air (2009 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)
29 / 32

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (15 inç, Parlak)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)
31 / 32

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Mac mini (2010 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber

iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Mac Pro (2009 Başı)
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