Apple'dan aldığınız ancak artık eski popülaritesi olmayan pek çok cihaz artık desteklenmiyor. İşte iOS 12 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Apple'ın yüzüne bakmayacağı cihazları...
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Apple'ın en yeni iOS güncellemesi pek çok şeyi değiştirecek; telefonlara yepyeni özellikler eklenecek! ancak bazı cihazlar var ki ölüme terk edilecek! İşte Apple'ın ölüme terk edeceği cihazları...
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iPhone 5S
Apple'dan resmi bir açıklama yok; ancak şirkete yakın kaynaklar Apple'ın desteğinin iPhone 5S'lere çok yakında biteceğini işaret ediyor!
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iPhone 3G
Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve tasarımı oldukça beğenilen telefonu. Halihazırda artık pek çok uygulamayı çalıştırmıyor; Apple çoktan fişini çekti bile!
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iPhone 3GS
iPhone 3G'nin bir üst sürümü; yıllar önce Apple ölüme terk ettiğinden Whatsapp'ı bile bu telefonda kullanamıyorsunuz.
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iPhone 4
Satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gören, tasarımıyla o günler fark yaratan iPhone 4, artık Apple'ın umrunda değil ve uygulamalar bu telefonda da çalışmıyor.
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iPhone 5
Ciddi batarya sorunlarına sahip olan iPhone 5 de iOS 11 ile birlikte Apple'ın gözden çıkardığı telefonlardan biri oldu.
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iPhone 5C
Apple'ın plastik tasarımı nedeniyle daha ucuza sattığı; ancak ilgi görmeyen telefonu iPhone 5C de uzun ömürlü olmadı.
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Ancak iPhone'larla da sınırlı değil! Halihazırda ölüme terk edilen iPad ve iPod'lar da var! Peki hangi modeller bunlar dersiniz?
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iPod nano (4. nesil)
Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.
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iPod nano (5. nesil)
Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!
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iPod shuffle (3. nesil)
Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.
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iPod touch
iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod touch (2. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod touch (3. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod (5. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod (5. nesil, 2006 Sonu)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod classic (120 GB)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod Hi-Fi
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod mini
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod nano (2. Nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod nano (3. nesil)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
iPod nano (4. nesil)
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MacBook (13 inç, 2009 Ortası)
Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var.
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook (13 inç, 2009 Sonu)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Air (2009 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (15 inç, Parlak)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Mac mini (2010 Ortası)
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iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Mac Pro (2009 Başı)
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