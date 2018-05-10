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iPhone'larda büyük tehlike! Siyah noktalı bu mesaj iPhone'ları bozuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

Apple'ın iPhone'larında skandal bir hata keşfedildi. iPhone'lara gönderilen siyah nokta emojili iki mesajın iPhone Mesajlar uygulamasını çökerttiği ve telefonu kilitlediği ortaya çıktı.

iPhone'larda büyük tehlike! Siyah noktalı bu mesaj iPhone'ları bozuyor

Apple İOS sisteminde güvenliğe büyük önem veriyor, en azından bize söylenen bu. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve WhatsApp'ın Android uygulamasının çökmesini sağlayan siyah nokta emoji'si Apple'ın güvenlik duvarlarını aşmayı başardı.

SİYAH NOKTA EMOJİSİ İPHONE'U KİLİTLİYOR

Siyah nokta hatası olarak nam salan bu hata, büs büyük iki siyah nokta sayesinde tüm sistemi çökertmeyi başarıyor. Mesajı alan bir iPhone mesajlar uygulaması tamamen kullanılmaz hale geliyor. Uzmanlara göre iki siyah nokta emojisinin arkasında ustaca yazılmış birçok karakter var. Bu karakterleri okumakta zorlanan işlemci kendini zorluyor bu yüzden uygulama tamamen kilitleniyor.

iphone

IPHONE SİYAH NOKTA HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Eğer siyah nokta hatası ile baş başa kaldıysanız, iPhone'unuzu tekrar eski haline döndürmek için mesajlar uygulamasını yeniden başlatmanız ya da direkt telefonu yeniden başlatmanız gerekiyor. Apple'ın ise ilk İOS güncellemesi ile bu sorunu ortadan kaldırması bekleniyor. O zamana kadar siz siz olun, siyah emoji içeren mesajları açmamaya gayret gösterin, sevgiler.

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Apple ios iPhone siyah nokta siyah nokta hatası

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