iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?

Apple, söz verdiği üzere pil gücü yönetim ayarı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket, iOS 11.3 güncellemesini baharda iPhone kullanıcılarının beğenisine sunacak.

iPhone kullanıcıları için servis edilecek bu güncellemenin en önemli özelliklerinden biri ise kuşkusuz pil gücü yönetim ayarı özelliği olacak. Her ne kadar bu özelliği tam olarak kullanabilmek için bahar dönemi beklenecek olsa da, Apple geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bir sonraki beta sürümünde bu özelliği denemeye alacağını söylemişti.

Apple'a yakın kaynaklardan gelen haber göre, Amerikan devi bu hafta içinde iOS 11.3'ün yeni bir betasını yayımlayacak ve bu yeni betada da beklenen bu özellik kullanıma sunulacak.