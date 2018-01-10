iPhone SE2 üretim bandına girdi

Yani yeni SE modeli de uçtan uca ekran teknolojisi ile gelebilir. Elbette iPhone X’in fark yaratan özellikleri TrueDepth sistemi ve FaceID, yeni SE’de bulunmayacak.

iPhone SE2’nin en ayırt edici özelliği ise kablosuz şarj özelliği ile gelecek olması. Doğal olarak böyle bir özellik ile gelecek olursa, SE2’nin arka paneli de plastik değil cam olacaktır. Haliyle bu durum telefonun fiyat olarak biraz daha üst seviyelere çıkmasına neden olabilir.

Şimdilik kulislerde dolaşan dedikodulara göre, iPhone SE2 400 dolar civarında bir etikete sahip olacak. Bu da cihazın iPhone X’in yarı fiyatından bile ucuz olacağı anlamına geliyor.

Muhtemelen SE2 ülkemizde de 2500-3000TL arasında satışa sunulacaktır. Tabi SE2’nin varlığına dair somut bir belge olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Şimdilik gözler Apple’a çevrilmiş durumda.

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