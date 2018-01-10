HABER

iPhone SE2 üretim bandına girdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 10.01.2018 10:46 | Son Güncelleme 4 saat önce

Apple’ın uygun fiyatlı modeli SE, satışa sunulalı uzun süre oldu. Doğal olarak artık yeni bir SE modelinin gelmesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Şimdiye kadar ortaya atılan söylentilerde, iPhone SE2 modelinin, iPhone X benzeri bir tasarıma sahip olacağı iddia edilmişti.

iPhone SE2 üretim bandına girdi

Yani yeni SE modeli de uçtan uca ekran teknolojisi ile gelebilir. Elbette iPhone X’in fark yaratan özellikleri TrueDepth sistemi ve FaceID, yeni SE’de bulunmayacak.

iPhone SE2’nin en ayırt edici özelliği ise kablosuz şarj özelliği ile gelecek olması. Doğal olarak böyle bir özellik ile gelecek olursa, SE2’nin arka paneli de plastik değil cam olacaktır. Haliyle bu durum telefonun fiyat olarak biraz daha üst seviyelere çıkmasına neden olabilir.

Şimdilik kulislerde dolaşan dedikodulara göre, iPhone SE2 400 dolar civarında bir etikete sahip olacak. Bu da cihazın iPhone X’in yarı fiyatından bile ucuz olacağı anlamına geliyor.

Muhtemelen SE2 ülkemizde de 2500-3000TL arasında satışa sunulacaktır. Tabi SE2’nin varlığına dair somut bir belge olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Şimdilik gözler Apple’a çevrilmiş durumda.

İşte en çok satan PS4 oyunları

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji iPhone SE2

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acer Swift 7: Dünyanın en ince dizüstü sistemi

Acer Swift 7: Dünyanın en ince dizüstü sistemi

Honor View 10 ön inceleme

Honor View 10 ön inceleme

Microsoft'un Spectre güncellemesi AMD'li bilgisayarları vurdu!

Microsoft'un Spectre güncellemesi AMD'li bilgisayarları vurdu!

Turcoin nedir? Yoksa büyük bir aldatmaca mı?

Turcoin nedir? Yoksa büyük bir aldatmaca mı?

iPhone SE 2 boyundan büyük özellikler içerebilir!

iPhone SE 2 boyundan büyük özellikler içerebilir!

65 inçlik dev oyun

65 inçlik dev oyun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.