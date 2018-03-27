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iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

iPhone'da 'The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir' hatası Apple kullanıcılarını tedirgin etti. Açılan uygulamada bir süre sonra bu hatayı alan kullanıcılar 'The iTunes store' hatasının ne olduğunu merak ediyor. Sosyal medyada yaşanan durumdan şikayet eden kullanıcılar 'iPhone The iTunes store hatası nedir' iPhone The iTunes store hatası nasıl çözülür sorularına yanıt arıyor. Apple'dan konuyla ilgili açıklama ise henüz gelmedi.

iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?

iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X kullanıcıları 'The iTunes store is unable to process purchases at this time' hatasıyla karşı karşıya. Telefonda açılan herhangi bir uygulamada 'the itunes store is unable to process purchases at this time' uyarısını alan kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. Apple'dan yeni hataya ilişkin bir açıklama henüz gelmezken, teknoloji uzmanları geçmiş dönemlerde de aynı hatayla karşılaşıldığını ve bu hatanın Apple kaynaklı bir sorun olduğunu belirtti.

IPHONE KULLANICILARI SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ

Dünyanın dört bir yanından aynı hatayı aldıklarını belirten iPhone kullanıcıları yaşadıkları sıkıntıyı sosyal medyadan paylaştı.

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