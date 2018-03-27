iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?

iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X kullanıcıları 'The iTunes store is unable to process purchases at this time' hatasıyla karşı karşıya. Telefonda açılan herhangi bir uygulamada 'the itunes store is unable to process purchases at this time' uyarısını alan kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. Apple'dan yeni hataya ilişkin bir açıklama henüz gelmezken, teknoloji uzmanları geçmiş dönemlerde de aynı hatayla karşılaşıldığını ve bu hatanın Apple kaynaklı bir sorun olduğunu belirtti.
IPHONE KULLANICILARI SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ
Dünyanın dört bir yanından aynı hatayı aldıklarını belirten iPhone kullanıcıları yaşadıkları sıkıntıyı sosyal medyadan paylaştı.
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